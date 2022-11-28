Пн, 28.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Юрмале пройдут военные учения

rus.tvnet.lv
В Юрмале пройдут военные учения
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Юрмала
Юрмала Фото: Jūrmalas valstspilsētas administrācija

В четверг, 1 декабря, в Юрмале пройдут заранее запланированные военные учения Национальных вооруженных сил (НВС). Об этом сообщает Юрмальское самоуправление на своем сайте.

Военные учения с имитацией задержания лиц пройдут 1 декабря в следующих местах: 

  • Проспект Межа (Булдури) с 9:45 до 10:15,
  • Проспект Дзинтари (Дзинтари) с 11:40 до 12:10,
  • Улица Лиедага, улица Цериню, улица Р. Блауманя (Дубулты) с 13.25 до 13.55,
  • На мосту через Варкальский канал (шоссе A10) с 14:20 до 14:50.

Все обучение Национальных вооруженных сил будет организовано в соответствии с требованиями безопасности.

Национальные вооруженные силы призывают граждан с пониманием отнестись к мероприятиям, так как одной из основных целей учений является укрепление обороноспособности страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх