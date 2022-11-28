В Юрмале пройдут военные учения

Военные учения с имитацией задержания лиц пройдут 1 декабря в следующих местах:

Проспект Межа ( Булдури ) с 9:45 до 10:15,

) с 9:45 до 10:15, Проспект Дзинтари ( Дзинтари ) с 11:40 до 12:10,

) с 11:40 до 12:10, Улица Лиедага, улица Цериню, улица Р. Блауманя ( Дубулты ) с 13.25 до 13.55,

) с 13.25 до 13.55, На мосту через Варкальский канал (шоссе A10) с 14:20 до 14:50.

Все обучение Национальных вооруженных сил будет организовано в соответствии с требованиями безопасности.

Национальные вооруженные силы призывают граждан с пониманием отнестись к мероприятиям, так как одной из основных целей учений является укрепление обороноспособности страны.