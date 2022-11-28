В четверг, 1 декабря, в Юрмале пройдут заранее запланированные военные учения Национальных вооруженных сил (НВС). Об этом сообщает Юрмальское самоуправление на своем сайте.
В Юрмале пройдут военные учения
В Юрмале пройдут военные учения
Военные учения с имитацией задержания лиц пройдут 1 декабря в следующих местах:
- Проспект Межа (Булдури) с 9:45 до 10:15,
- Проспект Дзинтари (Дзинтари) с 11:40 до 12:10,
- Улица Лиедага, улица Цериню, улица Р. Блауманя (Дубулты) с 13.25 до 13.55,
- На мосту через Варкальский канал (шоссе A10) с 14:20 до 14:50.
Все обучение Национальных вооруженных сил будет организовано в соответствии с требованиями безопасности.
Национальные вооруженные силы призывают граждан с пониманием отнестись к мероприятиям, так как одной из основных целей учений является укрепление обороноспособности страны.
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