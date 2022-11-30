За сутки выявлено 588 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

За это время было выполнено 3273 теста на Covid-19, 18% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 287,2 до 291,6 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии скончались 6096 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 964 039 случаев заражения.