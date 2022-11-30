За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 588 новых случаев заражения Covid-19, получено сообщение о смерти пяти зараженных коронавирусом пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За сутки выявлено 588 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
За сутки выявлено 588 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.
За это время было выполнено 3273 теста на Covid-19, 18% из них оказались положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 287,2 до 291,6 случая на 100 000 населения.
С начала пандемии в Латвии скончались 6096 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 964 039 случаев заражения.
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