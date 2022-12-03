Президент LTRK: чтобы развивать страну, мы должны быть сплоченными

"Так что надо договориться, что это за платформа, на которой мы строим политическую нацию, и потом уже приступать к строительству. Поэтому базовая платформа, это очень важно", - добавил он.

При этом, в построении гражданской нации могут принимать участие не только граждане Латвии, но и беженцы из России, которые получили ВНЖ в Латвии.

"Информация, которая у меня есть, показывает, что местная предпринимательская среда абсолютно не против, чтобы они [приезжие из России] тут интегрировались", - говорит гость передачи.

Но Айгар Ростовскис видит опасность, если в Латвии нельзя будет свободно общаться или получить услугу на государственном языке.

"Люди должны выбирать, интегрируются ли они в западную цивилизацию или нет? Это не значит, что они должны забыть русский язык, и они не могут дома говорить на нем. Но они должны понимать - тут западная цивилизация, а там цивилизация варваров. И они должны выбирать, в какой цивилизации они хотят жить. И этот выбор дает уже какие-то пункты, как люди должны себя вести и действовать", - заявил он.

Также гость отметил, что привлечение высококлассных специалистов из России может принести пользу экономике, но надо обеспечить проверки, чтобы не пропустить в страну агентов ФСБ.

Видео: Айгар Ростовскис про интеграцию в латвийское общество, русский язык и бизнес