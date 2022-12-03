Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) в мае этого года организовала кампанию по сплочению общества под названием "Мы - жители Латвии". Айгар Ростовскис, президент LTRK, рассказал в эфире "Кто вам платит?", чем была продиктована эта акция, и почему бизнес занялся такими вопросами.
Президент LTRK: чтобы развивать страну, мы должны быть сплоченными
О компании "Мы - жители Латвии"
По словам Айгара Ростовскиса, бизнес - это, в первую очередь, прагматичный подход и умение считать на шаг вперед, именно потому они и решили организовать акцию "Мы - жители Латвии".
"Вы правы, что бизнес, очень прагматичный, но импульсом послужило 22 февраля [24 февраля, - Прим. ред.] начало войны в Украине. Бизнес умеет считать на шаг вперед.
В мирное время можно было терпеть то, что мы часто делимся по языку. Но чтобы нам выживать и развиваться, как политической нации, государству - мы должны быть сплоченными", - утверждает президент LTRK.
Айгар Ростовскис подчеркивает, что кампанию по сплочению общества палата организовала полностью на деньги своих членов, не прибегая к фондам ЕС.
"Члены ассоциации были готовы жертвовать деньги. Это было сделано не на деньги каких-то еврофондов, это абсолютно частная инициатива. Один предприниматель пожертвовал только на эту акцию 50 тыс. евро. И была просьба, чтобы мы как ассоциация, дали свой импульс и помогли в организации", - продолжает Ростовскис.
При этом, авторы компании не рассчитывают на немедленный эффект, так как понимают, что предстоит долгий путь. Но важно начать говорить о сплочении общества.
"Мы не рассчитывали, что сможем изменить ситуацию в стране с одной акции. Наша инициатива была о том, чтобы обратиться к обществу и придумать, как сплотиться. Чтобы запустить эту идею, и она начала жить свой жизнью", - утверждает бизнесмен.
"Мы можем пережить любые трудности, если мы будем все вместе. Бизнес очень прагматичен и ясно, что если страна будет сильная, а общество максимально консолидировано, то и бизнесу работать будет проще", - заканчивает свою мысль Ростовскис.
Бизнес и национальные вопросы
Отвечая на вопрос, почему у бизнеса в Латвии получается справляться с "национальным вопросом", а у политиков не всегда, гость передачи отметил, что бизнес прагматичен и думает о выгоде и инвестициях, а у политиков могут быть разные взгляды и идеи.
"Что отличает бизнес - это прагматизм. Если в бизнесе главное - развивать свою компанию, зарабатывать, инвестировать и через такую призму принимаются все решения, то в политике речь идет о политических установках, и они могут быть разные, и политики таким образом ищут своих сторонников", - уверен бизнесмен.
Видео: Айгар Ростовскис о национальном вопросе в бизнесе и политике
Но чтобы строить единое общество, нужна базовая платформа, с которой согласны все жители Латвии.
Таким базисом, по мысли гостя, должны быть - независимая Латвия и латышский язык как единственный государственный.
"Нужна базовая платформа, на которой мы определяемся. Если у кого-то возникает вопрос, может ли Латвия быть независимой страной или нет, то тогда строить политическую нацию невозможно. Или начинают говорить о других языках, o том же русском [как еще одном государственном], то это тоже не подходит", - высказывает свое видение ситуации Ростовскис.
"Так что надо договориться, что это за платформа, на которой мы строим политическую нацию, и потом уже приступать к строительству. Поэтому базовая платформа, это очень важно", - добавил он.
При этом, в построении гражданской нации могут принимать участие не только граждане Латвии, но и беженцы из России, которые получили ВНЖ в Латвии.
"Информация, которая у меня есть, показывает, что местная предпринимательская среда абсолютно не против, чтобы они [приезжие из России] тут интегрировались", - говорит гость передачи.
Но Айгар Ростовскис видит опасность, если в Латвии нельзя будет свободно общаться или получить услугу на государственном языке.
"Люди должны выбирать, интегрируются ли они в западную цивилизацию или нет? Это не значит, что они должны забыть русский язык, и они не могут дома говорить на нем. Но они должны понимать - тут западная цивилизация, а там цивилизация варваров. И они должны выбирать, в какой цивилизации они хотят жить. И этот выбор дает уже какие-то пункты, как люди должны себя вести и действовать", - заявил он.
Также гость отметил, что привлечение высококлассных специалистов из России может принести пользу экономике, но надо обеспечить проверки, чтобы не пропустить в страну агентов ФСБ.
Видео: Айгар Ростовскис про интеграцию в латвийское общество, русский язык и бизнес
С другой стороны Айгар Ростовскис отметил, что русский язык до сих пор играет роль языка межнационального общения. Например, палата помогает украинским компаниям выходить на рынок Европы.
"Получается, что они приезжают с Украины и не знают латышского, кое-кто не знает и английского, а мы не знаем украинский. И мероприятие происходит на русском языке", - указал Айгар на вклад русского языка в продвижении украинских компаний в Европе.
О латвийских политиках и новом Сейме
Президент Латвийской торгово-промышленной палаты отозвался и о латвийских чиновниках: "Я не очень доволен руководством страны и как управляется экономика. У нас очень много недоработок по экономике, бюрократии, налоговой политике, инвестициям, а также тем, как руководили во время кризиса".
По его словам, из-за некачественного управления Латвия - одна из самых бедных стран в Европе. И мы все больше и больше начинаем отставать от наших балтийских соседей, а "они уже начинают догонять и обгонять такие страны, как Испания".
Говоря о новом составе парламента, Ростовскис выразил надежду, что с новым Сеймом получится удачная совместная работа. По крайней мере, палата уже выслала свои предложения по финансам, экономике и свое видение о том, куда государство должно двигаться.
Видео: Айгар Ростовскис об бюрократии и новом Сейме
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