Война в Украине: можно ли ожидать начала мирных переговоров?

С тех пор официальные лица и западные лидеры в основном настаивали на том, что Украина сама должна определить, когда и как вести переговоры.

"Мы должны уважать мнение украинцев, чтобы они сами решали, в какой момент и на каких условиях они будут вести переговоры о своей территории", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон, стоя рядом с Джо Байденом в Белом доме.

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В частных беседах западные чиновники настаивают на том, что время для переговоров еще не пришло. Они не видят со стороны Москвы никаких признаков серьезного желания вести содержательный диалог.

Поскольку Украина находится на передовой в военном плане, а российские военные усилия сталкиваются с многочисленными проблемами, есть неявное ощущение, что Запад считает, что в ближайшие месяцы Россия окажется в более слабом положении, чем сейчас.

"Настанет момент, но сейчас не кажется, что это подходящее время", - так выразился недавно один высокопоставленный западный дипломат.

На данный момент, сказал он, задача Запада - продолжать оказывать Украине военную поддержку, "чтобы поставить ее в наилучшее положение, когда бы оно ни наступило".

Официальные лица крайне неохотно говорят о том, когда наступит этот момент.

Но если Украина продолжит отвоевывать территории в ближайшие месяцы, дискуссия станет более острой: насколько далеко готовы зайти западные союзники Украины, чтобы поддержать военные цели Киева?