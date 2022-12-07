В Литве также закроют вещание "Дождя"

По ее словам, решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об аннулировании лицензии независимого российского телеканала, работающего в изгнании, вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря.

Лицензия давала право распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах.

"Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщила ЛКРТВ.

Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня.

Как сообщил латвийский регулятор, решение об аннулировании лицензии на вещание "Дождя" было принято из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку.

Информационное агентство LETA сообщило, что решение было принято после оценки нарушений, допущенных телеканалом в последнее время: отсутствия в программах озвучки на национальном языке, изображения Крыма на карте как части территории России, при этом один телеведущий назвал российскую армию "нашей армией" и, возможно, выразил ей поддержку. В самом канале это отрицают.