Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Депутаты Сейма не смогут заранее приобрести билеты на Праздник песни

rus.tvnet.lv/LETA
Депутаты Сейма не смогут заранее приобрести билеты на Праздник песни
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: StockPhotosLV/Shutterstock

Депутаты Сейма исключены из круга лиц, которые получат возможность приобрести билеты на Праздник песни на этапе предварительного бронирования, такую информацию получил министр культуры Наурис Пунтулис от Латвийского национального культурного центра (LNKC).

Сегодня в ходе дебатов в Сейме министр культуры пояснил, что LNKC принял данное решение на основании мнения билетной комиссии организаторов и неоднозначного решения совета Праздника песни.

После дебатов в Сейме сегодня было отклонено предложение парламентской фракции Союза зеленых и крестьян об отмене привилегии министров заранее вне очереди приобретать билеты на предстоящие мероприятия Праздника песни и танца.

Как сообщалось, 30 ноября совет Праздника песни и танца принял решение сохранить за депутатами Сейма и членами правительства привилегию на резервирование и приобретение билетов на Праздник песни и танца.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх