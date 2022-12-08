Депутаты Сейма не смогут заранее приобрести билеты на Праздник песни

Сегодня в ходе дебатов в Сейме министр культуры пояснил, что LNKC принял данное решение на основании мнения билетной комиссии организаторов и неоднозначного решения совета Праздника песни.

После дебатов в Сейме сегодня было отклонено предложение парламентской фракции Союза зеленых и крестьян об отмене привилегии министров заранее вне очереди приобретать билеты на предстоящие мероприятия Праздника песни и танца.

Как сообщалось, 30 ноября совет Праздника песни и танца принял решение сохранить за депутатами Сейма и членами правительства привилегию на резервирование и приобретение билетов на Праздник песни и танца.