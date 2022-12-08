Депутаты Сейма исключены из круга лиц, которые получат возможность приобрести билеты на Праздник песни на этапе предварительного бронирования, такую информацию получил министр культуры Наурис Пунтулис от Латвийского национального культурного центра (LNKC).
Депутаты Сейма не смогут заранее приобрести билеты на Праздник песни
Депутаты Сейма не смогут заранее приобрести билеты на Праздник песни
Сегодня в ходе дебатов в Сейме министр культуры пояснил, что LNKC принял данное решение на основании мнения билетной комиссии организаторов и неоднозначного решения совета Праздника песни.
После дебатов в Сейме сегодня было отклонено предложение парламентской фракции Союза зеленых и крестьян об отмене привилегии министров заранее вне очереди приобретать билеты на предстоящие мероприятия Праздника песни и танца.
Как сообщалось, 30 ноября совет Праздника песни и танца принял решение сохранить за депутатами Сейма и членами правительства привилегию на резервирование и приобретение билетов на Праздник песни и танца.
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