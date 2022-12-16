Борис Беккер вышел из тюрьмы

55-летний Беккер в апреле получил 2,5 года тюрьмы за уклонение от возвращения долгов. Как установил суд, теннисист скрывал, что обладает состоянием в размере 2,5 млн долларов.

Беккер покинул тюрьму в четверг. По данным британской прессы, бывший теннисист будет вскоре депортирован в Германию, гражданином которой он является.

Беккер завершил карьеру в 1999 году, а в июне 2017-го объявил себя банкротом. На тот момент его долги были эквивалентны 50 млн фунтов, но главной причиной его банкротства послужила невыплата кредита за виллу на Мальорке стоимостью 3 млн фунтов.

Суд решил, что Беккер преднамеренно утаил собственность в Германии и акции в одной фирме, а также переводил большие суммы бывшим женам, Барбаре и Шарлели, чтобы не выплачивать долги в процессе банкротства.

Борис Беккер - один из самых ярких теннисистов своего поколения. За 16-летнюю карьеру он выиграл 49 титулов в мужском одиночном разряде, в том числе шесть турниров серии "Большого шлема".