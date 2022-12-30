В ночь на четверг на улице Слиежу на Саркандаугаве огонь охватил популярный ресторан Šašliku bārs. Его владелец обещает, что попытается все восстановить, сообщает передача Degpunktā.
На Саркандаугаве в пожаре пострадала популярная шашлычная
Ресторан выгорел на площади в 80 квадратных метров. Возгорание произошло, когда на гриле готовили мясо. Пожар начался в 22 часа.
"Поднялся дым, огонь был очень высоко, примерно на высоту в десять метров, может быть даже больше.
Затем на очень большой скорости приехал один автомобиль, после которого последовали все остальные службы. Это было пугающе", - рассказала Вера, вызвавшая пожарных.
Местные жители указывают, что ресторан на Саркандаугаве работает с советских времен.
"Если владелец мог его содержать, то сможет и восстановить", - считает местный житель.
В свою очередь владелец Šašliku bārs рассказал, что здание застраховано не было.
"Не знаю, во сколько это обойдется, но постараемся восстановить, все будет хорошо", - указал Бахиш.
"Я думаю, что пожар начался от устройства для гриля", - допустил владелец Šašliku bārs.
Оперативные службы работали примерно до 2:30.
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