На Саркандаугаве в пожаре пострадала популярная шашлычная

Ресторан выгорел на площади в 80 квадратных метров. Возгорание произошло, когда на гриле готовили мясо. Пожар начался в 22 часа.

"Поднялся дым, огонь был очень высоко, примерно на высоту в десять метров, может быть даже больше.

Затем на очень большой скорости приехал один автомобиль, после которого последовали все остальные службы. Это было пугающе", - рассказала Вера, вызвавшая пожарных.

Местные жители указывают, что ресторан на Саркандаугаве работает с советских времен.

"Если владелец мог его содержать, то сможет и восстановить", - считает местный житель.

В свою очередь владелец Šašliku bārs рассказал, что здание застраховано не было.

"Не знаю, во сколько это обойдется, но постараемся восстановить, все будет хорошо", - указал Бахиш.

"Я думаю, что пожар начался от устройства для гриля", - допустил владелец Šašliku bārs.

Оперативные службы работали примерно до 2:30.

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