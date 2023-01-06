В Юрмале в два раза подешевеет отопление

6 января SIA Jūrmalas siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на услуги по поставке тепловой энергии, который предусматривает тариф в размере 149,35 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без учета налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 марта 2023 года вместо ранее утвержденного тарифа 225,62 евро за МВт/ч без НДС. Таким образом снижение тарифа составит 51%.