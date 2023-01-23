Футбольный арбитр впервые в истории показал белую карточку

Во время матча между "Бенфикой" и "Спортингом" (5:0) одной из футболисток стало плохо, и на поле выбежали представители медицинских бригад двух клубов. После того как врачи оказали спортсменке помощь, судья показал им белую карточку в качестве благодарности.

Болельщики на стадионе поддержали такое решение арбитра бурными аплодисментами.

As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada 👏 pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) экспериментально ввела белые карточки в использование в Португалии для благодарности участников матчей за честную игру.

Белые карточки - новая инициатива в Португалии. В отличие от жёлтых и красных, которые предназначены для наказания игроков, белая карточка вместо этого показывается для похвалы клубов за честную игру. Новая идея предназначена для поощрения этических ценностей в спорте.