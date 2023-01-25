По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю, с 16 по 22 января, число новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии уменьшилось на 33%.
Covid-19 отступает? За неделю число новых случаев уменьшилось на треть
Covid-19 отступает? За неделю число новых случаев уменьшилось на треть
Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 177 новых случаев Covid-19 и проведено 1892 теста, что на 13,2% меньше, чем во вторую неделю января. Доля положительных тестов составила 9,4%, что на 2,8% меньше, чем во вторую неделю января.
Также на 23,4% уменьшилось количество стационарных больных с подтвержденной инфекцией Covid-19.
За третью неделю января было зарегистрировано девять смертей пациентов с Covid-19, а за вторую неделю месяца - 20.
На прошлой неделе число случаев Covid-19 уменьшилось во всех регионах Латвии и во всех возрастных группах.
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