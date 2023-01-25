Covid-19 отступает? За неделю число новых случаев уменьшилось на треть

Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 177 новых случаев Covid-19 и проведено 1892 теста, что на 13,2% меньше, чем во вторую неделю января. Доля положительных тестов составила 9,4%, что на 2,8% меньше, чем во вторую неделю января.