Главное за 28 января ⟩ Подорожания в CSDD, Цилевич о российской дипломатии и что не так с Гревцовой?

Прозападный экс-генерал НАТО Петр Павел стал новым президентом Чехии. Подсчитав голоса более чем в 85 процентах округов, он явно одержал победу над экс-премьером-популистом Андреем Бабишем.

Если российские танки войдут в Киев, может начаться Третья мировая война, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

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