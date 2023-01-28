Последняя суббота января позади, и мы на шаг ближе к весне. Чтобы скрасить ожидание тепла, RUS TVNET предлагает ознакомиться с главными событиями в Латвии и мире.
Главное за 28 января ⟩ Подорожания в CSDD, Цилевич о российской дипломатии и что не так с Гревцовой?
Новости Латвии:
Профессиональная дипломатия в России закончилась еще в 2008 году, поэтому понижение уровня дипломатических отношений между Латвией и Россией, о котором в начале недели сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, в целом отражает нынешнее положение дел, а тот факт, что обе страны отзывают послов, ни на что по сути не влияет. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" выразил правозащитник, политик, член партии "Согласие" Борис Цилевич.
Цены на ряд платных услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) будут подняты, включая плату за регистрацию пункта продажи транспортных средств, которая должна вырасти с 14,04 евро до 174,26 евро.
Нынешний лидер партии "Согласие" Янис Урбанович в субботу, 28 января, на партийном съезде признал свою роль в поражении партии на выборах в 14-й Сейм.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года, сказано в докладе американского Института изучения войны (ISW).
Прошлым летом Харьюский уездный суд постановил отправить Андреса Кентса, который работал дворником в таллиннском детском саду, в тюрьму на девять лет. Кентс и его адвокат обжаловали это решение в Таллиннском окружном суде, и срок наказания был сокращен до пяти лет.
Прозападный экс-генерал НАТО Петр Павел стал новым президентом Чехии. Подсчитав голоса более чем в 85 процентах округов, он явно одержал победу над экс-премьером-популистом Андреем Бабишем.
Если российские танки войдут в Киев, может начаться Третья мировая война, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто для "откровенного разговора" после высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Интересное чтиво:
"Я более чем уверен, что самые ярые защитники женщин уже подготовили клавиатуры, чтобы писать мне личные угрозы о том, что "о женщинах так говорить нельзя", - пишет колумнист TVNET Том Лусис. - Однако в этом вопросе я очень либерален и считаю, что равноправие полов позволяет не делать различий и равноценно называть представителя любого пола. Тем более в случае, когда человек позволяет себе сказать что-то такое, за что в принципе заслуживает депортацию или как минимум реальный тюремный срок".
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