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Под Резекне разбился лесовоз. Движение ограничено

rus.tvnet.lv LETA
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Под Резекне разбился лесовоз. Движение ограничено
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Лесовоз. Иллюстративное фото
Лесовоз. Иллюстративное фото Фото: ilmarinfoto/Shutterstock

На трассе Екабпилс - Резекне - Лудза - Терехово у Резекне (A12, 100,6-й км) в воскресенье, 29 января, попал в ДТП лесовоз, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC) в Twitter.

Движение на месте аварии ограничено одной полосой.

В субботу в ДТП пострадали 14 человек

Вчера в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек, в том числе три пешехода, сообщили в Государственной полиции.

В момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки полиция задержала 12 водителей. Десять из этих водителей были в настолько сильном алкогольном опьянении, что их ждет уголовная ответственность с конфискацией автомобиля или возмещением его стоимости.

В связи с превышением установленного скоростного режима вчера было составлено 186 протоколов. Один водитель был оштрафован за агрессивный стиль вождения.

В общей сложности за сутки полиция составила 489 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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