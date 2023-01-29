На трассе Екабпилс - Резекне - Лудза - Терехово у Резекне (A12, 100,6-й км) в воскресенье, 29 января, попал в ДТП лесовоз, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC) в Twitter.
Под Резекне разбился лесовоз. Движение ограничено
Движение на месте аварии ограничено одной полосой.
⚠️ Uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Terehova pie Rēzeknes (A12, 100,6. km) avarējis kokvedējs, informē @autoceli. Negadījuma vietā satiksme ierobežota pa vienu joslu. ❗️ Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/aIYO724qVW— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 29, 2023
В субботу в ДТП пострадали 14 человек
Вчера в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек, в том числе три пешехода, сообщили в Государственной полиции.
В момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки полиция задержала 12 водителей. Десять из этих водителей были в настолько сильном алкогольном опьянении, что их ждет уголовная ответственность с конфискацией автомобиля или возмещением его стоимости.
В связи с превышением установленного скоростного режима вчера было составлено 186 протоколов. Один водитель был оштрафован за агрессивный стиль вождения.
В общей сложности за сутки полиция составила 489 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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