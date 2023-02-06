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Объявлен конкурс на должность директора театра им. М. Чехова

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Объявлен конкурс на должность директора театра им. М. Чехова
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Рижский русский театр им. Михаила Чехова
Рижский русский театр им. Михаила Чехова Фото: Evija Trifanova/LETA

Министерство культуры объявило конкурс на должность члена правления Рижского русского театра им. Михаила Чехова с ежемесячной зарплатой 3414 евро до вычета налогов, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Минкульта Лита Кокале.

В начале января Министерство культуры приняло решение не продлевать трудовые отношения с директором Рижского Русского театра Даной Бйорк и объявить конкурс на должность члена правления театра. Такое решение было принято из-за того, что в министерство поступила неоднозначная информация о руководстве театра. После этого в Минкульте было принято решение провести поиск руководителя театра в формате конкурса, в котором Бйорк также может принять участие.

Претендентам предлагается подать заявки до 6 марта. От соискателей ожидаются безупречная репутация, академическое высшее образование или профессиональное высшее образование второго уровня в области социальных или гуманитарных наук, опыт работы на руководящей должности не менее двух лет.

Также от претендентов ожидается владение государственным языком на уровне С1 и знание хотя бы одного иностранного языка на уровне В1. Кандидат на эту должность также должен обладать знаниями и пониманием в сфере культуры, особенно театральной среды. Претендент должен знать и понимать деятельность государственной компании, в том числе понимать финансовое управление, уметь представить и обосновать свое мнение.

Представитель министерства отметил, что будут оцениваться компетенции претендентов на должность членов правления, наиболее важными из которых являются управление командой, стратегическое видение, ориентация на достижение результата, принятие решений и ответственность.

Претенденты на участие в конкурсе, которые пройдут в третий тур конкурса, должны будут представить предложение по развитию театра на пять лет.

В предложении должны быть указаны пути и средства реализации предложений, в том числе план художественной деятельности, который ориентирован на актуальные темы в Латвии и европейском обществе, а таже состав творческого коллектива для реализации художественного замысла и стратегии кадровой политики.

Заявки на должность члена правления театра будут рассматриваться специально созданной комиссией.

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