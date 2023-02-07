Во вторник в Марупе загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, к тушению огня привлечено значительное количество пожарных, а жителей окрестностей просят остерегаться дыма.
Фото и видео ⟩ В Марупской волости горит предприятие по производству дронов, VUGD просит жителей закрыть окна
Сегодня, 7 февраля, в 15:14 VUGD получила информацию о том, что в Марупской волости Марупского края в производственном здании произошел пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что здание горит открытым огнем и пламя быстро распространяется, а также образовалось сильное задымление.
Фото: Пожар на предприятии Edge Autonomy
К работам по тушению привлечены почти 50 пожарных, девять автоцистерн, три трапа и автохимовоз, а также пожарная команда международного аэропорта "Рига" с автоцистерной и личным составом.
Представитель аэропорта "Рига" Илзе Сална сообщила агентству LETA, что к тушению пожара привлечена одна из пяти пожарных команд аэропорта. Пожарные аэропорта участвуют в тушении с помощью единственной в Латвии пожарной машины определенного типа, емкость бака которой составляет 35 тонн воды. На работу аэропорта пожар не повлиял.
Принимая во внимание тот факт, что в производственном корпусе наблюдается повсеместное задымление и там присутствуют различные вещества, VUGD призывает жителей близлежащих окрестностей закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию во избежание вреда для здоровья.
Представители Edge Autonomy подтвердили, что возгорание произошло на производственном объекте, но дальнейших комментариев не дали. Заместитель директора предприятия Янис Вилманис признал, что пожар причинил большой ущерб.
Как сообщили агентству LETA в самоуправлении Марупского края, VUGD обратилась в муниципальную полицию с просьбой оказать помощь в организации дорожного движения.
Регулированием дорожного движения займется муниципальная полиция. Самоуправление просит водителей выбирать по возможности другие маршруты передвижения и не приближаться к месту пожара.
Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим клиентам почти в 70 странах, в том числе для нужд украинской армии.
В 2021 году Edge Autonomy работала с оборотом в 8,661 млн евро и получила прибыль в размере 546,356 евро.
Предприятие было основано в 2009 году. Его владельцем является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.
https://t.co/LO0a5RDu8i pic.twitter.com/5uubiz5zCT— Ance Tarvida (@ancetarvida) February 7, 2023
Mārupē. Bezpilotu lidaparātu ražotne. pic.twitter.com/ZfWZfoI4Re— andis (@anjo_lv) February 7, 2023
Šis nebija pats uguns pīķis, bet tuvu. pic.twitter.com/R7TuompiXx— Dace Ševčenko 🇺🇦 (@Dace_Shh) February 7, 2023
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