Фото и видео ⟩ В Марупской волости горит предприятие по производству дронов, VUGD просит жителей закрыть окна

Сегодня, 7 февраля, в 15:14 VUGD получила информацию о том, что в Марупской волости Марупского края в производственном здании произошел пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что здание горит открытым огнем и пламя быстро распространяется, а также образовалось сильное задымление.

Фото: Пожар на предприятии Edge Autonomy

К работам по тушению привлечены почти 50 пожарных, девять автоцистерн, три трапа и автохимовоз, а также пожарная команда международного аэропорта "Рига" с автоцистерной и личным составом.

Представитель аэропорта "Рига" Илзе Сална сообщила агентству LETA, что к тушению пожара привлечена одна из пяти пожарных команд аэропорта. Пожарные аэропорта участвуют в тушении с помощью единственной в Латвии пожарной машины определенного типа, емкость бака которой составляет 35 тонн воды. На работу аэропорта пожар не повлиял.