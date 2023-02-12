Видео ⟩ Клейнбергс: был не готов так агрессивно сокращать расходы в Latvijas dzelzceļš

Правление несет солидарную ответственность за компанию и ее развитие. Однако совет отозвал только председателя правления. Двое других (Риналдс Плявниекс и Вита Балоде-Андруса) продолжат работу в Latvijas dzelzceļš, а Риналдс Плявниекс будет выполнять обязанности управляющего до тех пор, пока в конкурсе не будет найден новый председатель правления.

Месяц назад министр сообщения Янис Витенбергс сказал информационному агентству LETA, что он удивлен тем, что Latvijas dzelzceļš годами сидела сложа руки в вопросе диверсификации рынка, что конкуренты успешнее справлялись с вызовами, а он дал четкий сигнал, что так продолжаться не может.

В последние три года грузооборот Latvijas dzelzceļš падает. И компании будет нужна государственная поддержка.

Компания сообщила, что она потребует более 24 миллионов евро из государственного бюджета для обеспечения финансового баланса 2022 года. Кроме того, расходы на использование железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок ежегодно компенсируются из бюджета.

По словам министра сообщения, еще одной причиной изменений в Latvijas dzelzceļš являются дополнительные государственные расходы. Пока используется самый простой способ - идти в правительство, чтобы компенсировать все из бюджета, когда баланс компании в минусе.

Следует отметить, что государственная помощь Latvijas dzelzceļš составляет относительно небольшую часть, если сравнивать, какие средства были выплачены из бюджета другой подконтрольной Министерству транспорта компании - airBaltic.

За последние 3 года в авиакомпанию уже вложено 340 млн евро налогоплательщиков.