На этой неделе с должности снят руководитель Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс. По неофициальной информации, в ближайшее время придется уйти и нескольким ведущим сотрудникам госкомпании. В интервью Nekā personīga Клейнбергс признается, что не соглашался на дальнейшее значительное сокращение расходов Latvijas dzelzceļš, потому что видел в этом риски для безопасности, сообщает программа Nekā personīga.
Видео ⟩ Клейнбергс: был не готов так агрессивно сокращать расходы в Latvijas dzelzceļš
За последние 20 лет ни один из руководителей компании Latvijas dzelzceļš не работал до конца срока своих полномочий. Угис Магонис был задержан KNAB по подозрению в получении полумиллионной взятки от эстонского бизнесмена Олега Осиновского.
Когда Талис Линкайтс от "консерваторов" стал министром транспорта, Эдвин Берзиньш был вынужден уйти со своего поста.
На этой неделе правление Latvijas dzelzceļš объявило об увольнении нынешнего председателя правления компании Мариса Клейнбергса.
В его действиях нет нарушения закона. Но у него другое видение будущего.
Марис Клейнбергс говорит в интервью Nekā personīga, что, когда он брал на себя управление предприятием, он не думал, что ему будет так необходим опыт управления при кризисах и изменениях.
Клейнбергс сократил административные расходы и провел оптимизацию, сохранив при этом уровень безопасности железнодорожной инфраструктуры. Однако многолетний спад объемов грузоперевозок был усугублен в прошлом году еще и войной, которую развязала Россия, и санкционным режимом.
В настоящее время грузы из Казахстана играют важную роль в общем балансе Latvijas dzelzceļš. С этого года в Эстонии начала работу и дочерняя компания Latvijas dzelzceļš - LDz Cargo.
Правление несет солидарную ответственность за компанию и ее развитие. Однако совет отозвал только председателя правления. Двое других (Риналдс Плявниекс и Вита Балоде-Андруса) продолжат работу в Latvijas dzelzceļš, а Риналдс Плявниекс будет выполнять обязанности управляющего до тех пор, пока в конкурсе не будет найден новый председатель правления.
Месяц назад министр сообщения Янис Витенбергс сказал информационному агентству LETA, что он удивлен тем, что Latvijas dzelzceļš годами сидела сложа руки в вопросе диверсификации рынка, что конкуренты успешнее справлялись с вызовами, а он дал четкий сигнал, что так продолжаться не может.
В последние три года грузооборот Latvijas dzelzceļš падает. И компании будет нужна государственная поддержка.
Компания сообщила, что она потребует более 24 миллионов евро из государственного бюджета для обеспечения финансового баланса 2022 года. Кроме того, расходы на использование железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок ежегодно компенсируются из бюджета.
По словам министра сообщения, еще одной причиной изменений в Latvijas dzelzceļš являются дополнительные государственные расходы. Пока используется самый простой способ - идти в правительство, чтобы компенсировать все из бюджета, когда баланс компании в минусе.
Следует отметить, что государственная помощь Latvijas dzelzceļš составляет относительно небольшую часть, если сравнивать, какие средства были выплачены из бюджета другой подконтрольной Министерству транспорта компании - airBaltic.
За последние 3 года в авиакомпанию уже вложено 340 млн евро налогоплательщиков.
Относительно видения будущего бывший руководитель Latvijas dzelzceļš Марис Клейнбергс немногословен. Ожидается, что компания сократит расходы так же, как и в предыдущие годы. Но, по его словам, это невозможно и повлияет на безопасность объекта критической инфраструктуры.
Для улучшения финансовых показателей Latvijas dzelzceļš, по словам министра сообщения, следует рассмотреть возможность объединения дочерних предприятий компании, чтобы была экономия за счет заработной платы в правлениях и советах.
Программе известно, что речь идет о возможном слиянии трех дочерних компаний - Ldz Cargo, Ldz ritošā sastāva serviss и Ldz loģistika.
Также не исключена версия о продаже охранного предприятия Ldz apsardze. Подготовленный правлением отчет о дальнейшей реструктуризации Latvijas dzelzceļš министр сообщения планирует представить правительству 28 февраля.
Марис Клейнбергс, для которого этот четверг, 9 февраля, был последним рабочим днем в качестве председателя правления, утверждает, что сокращение числа людей в правлениях и советах будет иметь минимальный эффект, потому что самые большие расходы (около 80%) в Latvijas dzelzceļš являются постоянными затратами.
Latvijas dzelzceļš является предприятием стратегического значения. Поэтому, если будет принято решение о продаже дочерней компании Ldz apsardze, информация о возможном будущем владельце должна быть предоставлена Бюро по защите Конституции (SAB) до планируемой сделки. Оценку собственника в этом случае проведет SAB.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
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