В ходе политических консультаций Латвия и Эстония подчеркнули необходимость диалога с третьими странами, чтобы снизить риски обхода санкций против России, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.
Снизить риски обхода санкций: Латвия и Эстония призывают к диалогу с третьими странами
Снизить риски обхода санкций: Латвия и Эстония призывают к диалогу с третьими странами
Заместитель государственного секретаря-политический директор МИД Анджей Вилюмсонс и заместитель государственного секретаря по политическим вопросам МИД Эстонии Киллике Силласте-Эллинг обсудили вопросы безопасности стран Балтии.
Стороны также говорили о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, будущей поддержке Украины и санкциях Евросоюза против России, а также коснулись других глобальных проблем.
Партнеры по переговорам сошлись во мнении, что необходимо укреплять региональное сотрудничество в различных форматах, включая координацию по вопросам глобальной повестки.
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