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Снизить риски обхода санкций: Латвия и Эстония призывают к диалогу с третьими странами

rus.tvnet.lv/LETA
Снизить риски обхода санкций: Латвия и Эстония призывают к диалогу с третьими странами
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Zane Bitere / LETA

В ходе политических консультаций Латвия и Эстония подчеркнули необходимость диалога с третьими странами, чтобы снизить риски обхода санкций против России, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.

Заместитель государственного секретаря-политический директор МИД Анджей Вилюмсонс и заместитель государственного секретаря по политическим вопросам МИД Эстонии Киллике Силласте-Эллинг обсудили вопросы безопасности стран Балтии.

Стороны также говорили о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, будущей поддержке Украины и санкциях Евросоюза против России, а также коснулись других глобальных проблем.

Партнеры по переговорам сошлись во мнении, что необходимо укреплять региональное сотрудничество в различных форматах, включая координацию по вопросам глобальной повестки.

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