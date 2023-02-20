Желтое предупреждение: неделя начинается сильным снегопадом

На востоке страны сильный снег пойдет вечером.

Западный ветер сменится южным порывами до 9-14 метров в секунду, поэтому ожидаются метели. В Курземе во второй половине дня ветер сменится на западный порывами до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит -2...+3 градуса, вечером в Курземе - до +6 градусов.

Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC

В Риге во второй половине дня и вечером выпадет около 5 см снега, а позже ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около нуля, а вечером повысится до +3 градусов. Ожидается южный ветер порывами до 13 метров в секунду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном снегопаде в Риге и других регионах страны. Для западного побережья Курземе объявлено желтое предупреждение о сильном ветре.

Галерея: Зима в Латвии