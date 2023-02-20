Пн, 20.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Желтое предупреждение: неделя начинается сильным снегопадом

rus.tvnet.lv/LETA
Желтое предупреждение: неделя начинается сильным снегопадом
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В понедельник, 20 февраля, начиная с запада Латвию пересечет новая зона осадков, которая принесет сильный снегопад, а в Курземе снег перейдет в дождь, прогнозируют синоптики.

На востоке страны сильный снег пойдет вечером.

Западный ветер сменится южным порывами до 9-14 метров в секунду, поэтому ожидаются метели. В Курземе во второй половине дня ветер сменится на западный порывами до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит -2...+3 градуса, вечером в Курземе - до +6 градусов.

Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC

В Риге во второй половине дня и вечером выпадет около 5 см снега, а позже ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около нуля, а вечером повысится до +3 градусов. Ожидается южный ветер порывами до 13 метров в секунду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном снегопаде в Риге и других регионах страны. Для западного побережья Курземе объявлено желтое предупреждение о сильном ветре.

Галерея: Зима в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх