С марта в семи городах подешевеет отопление

SPRK рассмотрела расчеты конечных тарифов на тепловую энергию для семи компаний - AО Olaines ūdens un siltums, АО Daugavpils siltumtīkli, ООО Kocēnu komunālā saimniecība, ООО Gren Gulbene, ООО Salaspils siltums ООО Gren Jelgava и ООО Tukuma siltums, а также расчет тарифов на тепловую энергию ООО JT Unimetal.

Как пояснила председатель SPRK Алда Озола, биржевые цены на природный газ и на древесную щепу продолжают падать, что обеспечивает благоприятные условия для торговцев тепловой энергией, которые заключили договоры по переменной цене и на короткий срок или с пересмотром цены. Благодаря теплой зиме спрос на топливные ресурсы невысок, что положительно сказывается на цене ресурсов.

"Следует помнить, что положительные изменения отражаются в счетах с временным сдвигом на пару месяцев, поэтому и в дальнейшем можно ожидать снижения тарифов на тепловую энергию", - сказала Озола.