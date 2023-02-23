Путин дал щедрые обещания; непонятно, как их реализовать

"Путин говорит об этих планах так, как будто не было никаких ограничений - ни санкций, ни бюджетного дефицита", - отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям "Локо-Инвест".

Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова оценивает обещания Путина ниже - около 500 миллиардов рублей, из которых 200 миллиардов могут быть направлены на оккупированные территории. Однако Орлова указывает, что на самом деле российские власти будут искать способы избежать еще больших расходов бюджета.

Учитывая, что бюджет России составлен с учетом цены на нефть в 70 долларов за баррель и при незначительных поставках природного газа в Европу, бюджет не готов к новым санкциям, которые уже лишают российскую экономику около 500 миллионов долларов в день, считает Deutsche Bank.

"Непонятно, каковы будут источники финансирования инициатив Путина. Бюджет уже сформирован с дефицитом в три трлн рублей (37,5 млрд евро), а в январе дефицит уже достиг 60% от годовой суммы", - говорит Полевой.

Минфин России зафиксировал двукратное падение нефтегазовых доходов, а также падение прочих налоговых поступлений на 44%. В четыре раза уменьшились доходы Федеральной таможенной службы.

В целом доходы российского бюджета сократились на треть, а расходы выросли почти на 60%. В результате дефицит бюджета России в январе достиг 1,8 трлн рублей.

По оценкам экономистов, падение цены на нефть марки Urals и прекращение поставок в Европу будут означать еще как минимум два триллиона рублей недополученных доходов для бюджета, что может увеличить дефицит бюджета до пяти триллионов рублей (63 миллиарда евро).

Полевой не исключает, что часть обещаний Путина может быть профинансирована за счет единовременных взносов крупного бизнеса, которые могут достигать 300 миллиардов рублей. Однако в целом непонятно, как реализовать обещания Путина, поэтому не исключено, что эти обещания так и останутся на словах.