Следует ожидать затягивания войны в Украине, что будет сопровождаться усилиями России по достижению некоего перемирия, заявил агентству LETA научный сотрудник Восточноевропейского центра политических исследований Марцис Балодис.
Эксперт: у России хватит ресурсов, чтобы выматывать Украину и Запад
По его словам, в будущем следует учитывать, что Россия не будет испытывать недостатка в ресурсах - там могут производить боеприпасы и огнестрельное оружие, однако хотя более ценное и совершенное оружие активно используется, его не могут производить в больших количествах.
"У России много ресурсов, но их ценность и применение на поле боя зависит от того, как они интегрированы. До сих пор с российской стороны наблюдалось сильное политическое вмешательство, что приводило к неэффективному использованию ресурсов", - сказал исследователь.
Балодис подчеркнул, что вполне вероятно, что Россия продолжит атаки на гражданскую и стратегическую инфраструктуру Украины. Это может быть фундаментальным элементом войны России.
Также, по мнению исследователя, Россия будет искать способы влияния на общества западных стран, чтобы уменьшить поддержку Украины. Это будут попытки добиться политических изменений, чтобы Украина потеряла сторонников, а поддержка постепенно начала иссякать. Это позволило бы России либо успешно атаковать, либо достичь того, что война начнет "забываться" и входить в "замороженную" фазу, как это было на Донбассе до февраля прошлого года.
Директор Центра безопасности и стратегических исследований Том Ростокс, говоря о дальнейшем ходе войны, отметил, что осторожно-оптимистичный сценарий со стороны Украины будет заключаться в том, что Россия попытается "вбросить" в войну все больше и больше людей, потому что в плане подготовки, снаряжения и систем вооружения Украина имела бы преимущество.
Он заявил, что еще предстоит выяснить, насколько хорошо России удастся организовать экономику для обеспечения войны, сколько боеприпасов удастся произвести, чем удастся заменить потерянные танки и бронемашины.
"Отчаянным шагом может стать очередное запугивание ядерным оружием, что Россия делает регулярно. Применение ядерного оружия в боевых условиях может иметь неприятные последствия для РФ, так как она окажется в еще большей международной изоляции. Россия может попытаться активнее угрожать слабым точкам стран Запада, так как те отправляют в Украину оружие и боеприпасы, но остается позиция, что НАТО не участвует в конфликте", - сказал Ростокс.
По его словам, Россия может активно угрожать маршрутам поставок. Также Россия может попытаться угрожать критической инфраструктуре западных стран, увеличивая цену, которую платит Запад за поддержку Украины. Однако это палка о двух концах, пояснил эксперт.
Таким образом, Россия может надеяться уменьшить поддержку Запада, но это может иметь противоположный эффект, поскольку, если такие нападения произойдут, решимость Запада может только возрасти. Ростокс пришел к выводу, что у России не так много инструментов, с помощью которых можно было бы изменить ход войны, не ухудшив ситуацию.
В свою очередь, по мнению политолога Карлиса Даукштаса, в России продолжается риторика "победобесия", однако Украина не проиграет эту войну. Сейчас Россия рассматривает возможность переговоров, которые позволили бы ей сохранить оккупированные территории и подготовиться к будущим нападениям на остальную часть Украины, которые могут последовать через несколько лет.
По словам политолога, цель России - посадить Украину за стол переговоров при поддержке Запада, но этого не допустит ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинский народ.
Как только президент Украины пойдет на хоть малейший компромисс, он перестанет быть президентом, считает эксперт, утверждающий, что украинский народ не готов к территориальным потерям.
"Сейчас украинский народ определяет дальнейшее направление развития. Судьба Европы в настоящее время находится в руках украинских воинов. Все решается в окопах, а не в дипломатических переговорах", - подчеркнул политолог.
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