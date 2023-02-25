Эксперт: у России хватит ресурсов, чтобы выматывать Украину и Запад

Директор Центра безопасности и стратегических исследований Том Ростокс, говоря о дальнейшем ходе войны, отметил, что осторожно-оптимистичный сценарий со стороны Украины будет заключаться в том, что Россия попытается "вбросить" в войну все больше и больше людей, потому что в плане подготовки, снаряжения и систем вооружения Украина имела бы преимущество.

Он заявил, что еще предстоит выяснить, насколько хорошо России удастся организовать экономику для обеспечения войны, сколько боеприпасов удастся произвести, чем удастся заменить потерянные танки и бронемашины.

"Отчаянным шагом может стать очередное запугивание ядерным оружием, что Россия делает регулярно. Применение ядерного оружия в боевых условиях может иметь неприятные последствия для РФ, так как она окажется в еще большей международной изоляции. Россия может попытаться активнее угрожать слабым точкам стран Запада, так как те отправляют в Украину оружие и боеприпасы, но остается позиция, что НАТО не участвует в конфликте", - сказал Ростокс.

По его словам, Россия может активно угрожать маршрутам поставок. Также Россия может попытаться угрожать критической инфраструктуре западных стран, увеличивая цену, которую платит Запад за поддержку Украины. Однако это палка о двух концах, пояснил эксперт.