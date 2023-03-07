Пабрикс: скандал с закупкой для армии похож на сведение счетов

Политический подход Пабрикса в управлении оборонной отраслью был основан на стабильном обеспечении и максимально широком привлечении латвийских производителей и поставщиков к снабжению армии.

С чем Пабрикс согласен, так это с суммой, указанной в документах о закупке, - 220 млн евро. Если бы экс-министр знал о такой сумме, он бы такого не допустил, потому что невозможно заключить договор на суммы, которых просто нет в бюджете.

Отвечая на утверждение о том, что в конкурсной комиссии был человек из бюро Пабрикса, экс-министр заявил, что он никогда бы не допустил нарушения закона, более того, это относительно распространенная практика, используемая в госуправлении, в том числе и партией нынешнего министра. "Политически меня обвиняют в том, что делают все остальные и что не запрещено", - подчеркнул Пабрикс.

Пабрикс считает, что ажиотаж вокруг этой закупки "начинает попахивать сведением счетов" в то время, как у партии нынешнего министра есть проблемы с мэром Огре Эгилом Хелманисом ("Национальное объединение").

Для внесения ясности Пабрикс призывает обнародовать документы о закупке.