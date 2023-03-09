Идет вторая неделя весны, но природа, видимо, решила иначе. В ожидании солнца и тепла предлагаем вам вспомнить о главных событиях уходящего четверга, 9 марта.
Главное за 9 марта ⟩ Новый госбюджет, штраф Кириллу Федорову и двойник Зеленского
Новости Латвии:
Прокуратура оштрафовала блогера Кирилла Федорова на 12 400 евро за оправдание преступлений российских вооруженных сил в Украине и враждебное отношение к украинцам и латышам.
В четверг утром после длившегося без малого сутки заседания Сейм принял в окончательном чтении госбюджет на этот год и определил рамки бюджета на следующие три года.
На прошлой неделе сотрудники криминальной полиции по Риге завершили расследование уголовного процесса о похищении человека, которое произошло в 2019 году в Саулкрасты. Человек был похищен с целью получения финансовой выгоды незаконным путем, но задуманный план не удался, поэтому похитители убили похищенную женщину. За совершение преступления были задержаны и заключены под стражу двое мужчин.
Из-за плохих погодных условий в аэропорту "Рига" произошел инцидент с самолетом airBaltic, который вернулся в Ригу из Парижа.
Депутаты оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" предложили отправить в отставку министра обороны Инару Мурниеце (Нацобъединение).
Во вторник в Екабпилсе мужчина пытался спасти свою собаку, которая хотела вырваться на свободу, но сам попал под пассажирский поезд.
На сайтах единой платформы государственных учреждений наблюдаются сбои. Нарушен доступ на сайты ряда государственных учреждений, в том числе министерств, Бюро по надзору за закупками, Центра прав потребителей, Продовольственно-ветеринарной службы, Службы государственных доходов и других сайтов с доменом gov.lv.
За рубежом:
Ранним утром 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.
Минувшая неделя у российских пропагандистов выдалась крайне активной и насыщенной агрессивными заявлениями. Доминировали две темы: террористическая атака в приграничном российском городе Брянске и дипломатические "успехи" министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20.
Кто этот человек на заднем плане за Зеленским и Байденом? Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поднимаются по лестнице, а за ними в кадре появляется мужчина в светлых брюках и темном свитере. Издалека он очень напоминает Зеленского. Почти копия. Поэтому кремлевские СМИ и наши местные "эксперты по России" (после появления этой видеозаписи) были абсолютно уверены, что это провал штаба Зеленского, потому что в кадр якобы попал тайный двойник президента Украины.
Минобороны США блокирует план администрации президента Джо Байдена передать Международному уголовному суду в Гааге собранные спецслужбами США доказательства о военных преступлениях России в Украине.
Интересное чтиво:
Этот тест смогут пройти лишь те, кто рос в 90-е и нулевые, элементы эпохи которых так часто переплетались между собой в постсоветском пространстве!
Международный женский день отметили многие, в том числе и латвийские знаменитости!
4 марта министр сообщения Янис Витенбергс опубликовал в Twitter снимки с подписью: "Найди различия!". Наиболее внимательные сразу же заметили, что со здания Рижского Центрального железнодорожного вокзала убрали надпись на русском языке.
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