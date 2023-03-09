Главное за 9 марта ⟩ Новый госбюджет, штраф Кириллу Федорову и двойник Зеленского

На сайтах единой платформы государственных учреждений наблюдаются сбои. Нарушен доступ на сайты ряда государственных учреждений, в том числе министерств, Бюро по надзору за закупками, Центра прав потребителей, Продовольственно-ветеринарной службы, Службы государственных доходов и других сайтов с доменом gov.lv.

За рубежом:

Ранним утром 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.

Минувшая неделя у российских пропагандистов выдалась крайне активной и насыщенной агрессивными заявлениями. Доминировали две темы: террористическая атака в приграничном российском городе Брянске и дипломатические "успехи" министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20.

Кто этот человек на заднем плане за Зеленским и Байденом? Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поднимаются по лестнице, а за ними в кадре появляется мужчина в светлых брюках и темном свитере. Издалека он очень напоминает Зеленского. Почти копия. Поэтому кремлевские СМИ и наши местные "эксперты по России" (после появления этой видеозаписи) были абсолютно уверены, что это провал штаба Зеленского, потому что в кадр якобы попал тайный двойник президента Украины.

Минобороны США блокирует план администрации президента Джо Байдена передать Международному уголовному суду в Гааге собранные спецслужбами США доказательства о военных преступлениях России в Украине.

Интересное чтиво:

Этот тест смогут пройти лишь те, кто рос в 90-е и нулевые, элементы эпохи которых так часто переплетались между собой в постсоветском пространстве!

Международный женский день отметили многие, в том числе и латвийские знаменитости!

4 марта министр сообщения Янис Витенбергс опубликовал в Twitter снимки с подписью: "Найди различия!". Наиболее внимательные сразу же заметили, что со здания Рижского Центрального железнодорожного вокзала убрали надпись на русском языке.