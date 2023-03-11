Пригожин объявил об открытии новых вербовочных центров ЧВК "Вагнер"

Пригожин, когда-то известный как повар Путина и ранее пытавшийся оставаться в тени, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, открыто признал себя основателем ЧВК "Вагнер" и начал играть все более заметную роль в российской политике. Однако это вызвало недовольство части российской элиты, поскольку она не считает бывшего преступника, в свое время судимого за разбой, принадлежащим к своему кругу.

В настоящее время банда наемников, созданная Пригожиным в Украине, участвует в многомесячном наступление на Бахмут, и в наступлениях на другие города на востоке Украины.

Из опубликованного Пригожиным списка новых центров видно, что набор будет проходить в спортивных центрах и клубах боевых искусств.

"Несмотря на огромное сопротивление украинских вооруженных сил, мы будем наступать", - заявил Пригожин.

Он также дал понять, что Минобороны России чинит препятствия деятельности "Вагнера", но обещал их преодолеть.

Ранее Пригожин вербовал новых наемников в российских тюрьмах, обещая им амнистию после возвращения с войны, но в начале февраля заявил, что вербовка в тюрьмах под влиянием Минобороны прекращена.

Напряжение между Пригожиным и Минобороны продолжается уже несколько месяцев. Пригожин неоднократно заявлял о победах на поле боя перед российской армией, критиковал российское военное руководство и обвинял армию в том, что она не снабжает его наемников боеприпасами.