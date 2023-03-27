В настоящее время цена нового капитала увеличилась, поэтому готовность банков кредитовать снизится еще больше, заявил в понедельник в программе Латвийского радио "В точке пересечения" начальник управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.
Эксперт рассказал, почему банки будут давать меньше кредитов
Говоря о потрясениях, которые коснулись Silicon Valley Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank и некоторых других банков, Руткасте заявил, что не видит в Латвии отражения этих событий, потому что до сих пор латвийские банки были более консервативны и не создали в своих балансах рискованных позиций, а ликвидность у них хорошая, потому что в предыдущие 10 лет банки довольно вяло кредитовали.
Средства для обеспечения банковской ликвидности в основном хранятся в Латвии, например, в Банке Латвии, или ссужены зарубежным материнским банкам латвийских банков.
В то же время цена капитала увеличилась, привлекать новый капитал будет дороже, поэтому готовность банков кредитовать еще больше снизится, прогнозирует Руткасте.
Он добавил, что вялое кредитование имело свою цену - оно означало более медленный экономический рост, в то время как соседние страны двигались вперед более быстрыми шагами. Также в Латвии низкие ставки по депозитам, и даже среди банков одной группы ставки по депозитам в Эстонии выше, чем в Латвии.
Представитель Банка Латвии добавил, что в Латвии банки не конкурируют за привлечение депозитов,
а в Эстонии несколько банков с местным капиталом составили конкуренцию крупным банкам, которые давно присутствуют в экономике Эстонии, и доля рынка этих новых банков значительно растет, идет борьба за доли рынка, и банки, желая удержать клиентов, быстрее повышают депозитные ставки.
По мнению Руткасте, в Латвии также необходимо создать ситуацию, при которой банки активно борются за клиентов и долю рынка.
По его словам, этому могло бы способствовать создание банка Indexo и более активное вовлечение в кредитование более мелких банков.
С другой стороны, Руткасте скептически отнесся к возможному приходу в Латвию нового банка с иностранным капиталом, заявив, что в данной рыночной ситуации это маловероятно.
Руткасте также признал, что на данный момент не видит никаких инструментов, с помощью которых государство могло бы заставить игроков частного сектора повышать ставки по депозитам или больше кредитовать. Проблему можно решить только путем переговоров с банками, а также путем улучшения бизнес-среды.
В свою очередь, в понедельник, 27 марта, президент Латвии Эгил Левитс заявил, что необходимо проанализировать факторы, которые мешают коммерческим банкам более активно кредитовать. Об это президент сказал на встрече с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом.
По словам президент, проблема слабого кредитования и высоких процентных ставках в Латвии обсуждалась неоднократно, но сейчас настало время действовать.
Левитс считает, что латвийские коммерческие банки с их нынешней прибылью могут более успешно управлять рисками. От этого выиграют не только латвийская экономика и бизнес, но и сами коммерческие банки и финансовый сектор в целом.
По его словам, если в ближайшее время ситуация не улучшится, правительству следует рассмотреть вопрос о введении налога на сверхприбыль.
Президент Банка Латвии напомнил, что объем кредитов по отношению к экономике значительно сократился. С 2009 года отношение внутренних кредитов к валовому внутреннему продукту снизилось почти в три раза, составив в сентябре 2022 года 36%. В настоящее время этот показатель является вторым самым низким среди всех стран еврозоны.
Стороны отметили, что имеется значительный потенциал для роста кредитования. Кроме того, в последние годы государство оказало существенную поддержку как предпринимателям, так и гражданам в преодолении препятствий, вызванных пандемией и энергетическим кризисом, тем самым обеспечив платежеспособность клиентов коммерческих банков. Поэтому ожидается более активное участие коммерческих банков в финансировании латвийской экономики, в том числе более активное предоставление кредитов в регионах. Прибыль латвийских коммерческих банков должна отражаться в финансировании здорового экономического роста, считает Казакс.
В ходе встречи президент и глава Банка Латвии также обсудили вопрос инвестиций из Механизма восстановления и устойчивости ЕС и препятствия для их поступления в латвийскую экономику.
Банк Латвии обращает внимание на то, что Латвия может потерять около 300 млн евро, которые не будут инвестированы из-за нехватки мощностей в определенных секторах.
Если проблема выявлена сегодня, ее еще можно решить, считает Левитс.
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