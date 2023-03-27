Эксперт рассказал, почему банки будут давать меньше кредитов

а в Эстонии несколько банков с местным капиталом составили конкуренцию крупным банкам, которые давно присутствуют в экономике Эстонии, и доля рынка этих новых банков значительно растет, идет борьба за доли рынка, и банки, желая удержать клиентов, быстрее повышают депозитные ставки.

По мнению Руткасте, в Латвии также необходимо создать ситуацию, при которой банки активно борются за клиентов и долю рынка.

По его словам, этому могло бы способствовать создание банка Indexo и более активное вовлечение в кредитование более мелких банков.

С другой стороны, Руткасте скептически отнесся к возможному приходу в Латвию нового банка с иностранным капиталом, заявив, что в данной рыночной ситуации это маловероятно.

Руткасте также признал, что на данный момент не видит никаких инструментов, с помощью которых государство могло бы заставить игроков частного сектора повышать ставки по депозитам или больше кредитовать. Проблему можно решить только путем переговоров с банками, а также путем улучшения бизнес-среды.

В свою очередь, в понедельник, 27 марта, президент Латвии Эгил Левитс заявил, что необходимо проанализировать факторы, которые мешают коммерческим банкам более активно кредитовать. Об это президент сказал на встрече с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом.

По словам президент, проблема слабого кредитования и высоких процентных ставках в Латвии обсуждалась неоднократно, но сейчас настало время действовать.