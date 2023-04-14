Балтия и Польша будут добиваться отстранения россиян от международных соревнований

Как сообщили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы, на дистанционном совещании ответственные за спорт министры подтвердили, что их "твердая позиция в отношении участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях не изменилась".

"Страны убеждены, что национальные спортивные федерации должны быть более активными. В ходе встречи было решено, что страны должны продолжать занимать твердую позицию и искать соответствующие решения в том числе и внутри своих стран", - говорится в сообщении.

На встрече была поддержана позиция Литвы относительно необходимости обратиться к спортивным федерациям, предложить им подписать совместные декларации против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях и направить их как в Международный олимпийский комитет (МОК), так и в другие международные федерации. Литва и Польша уже подписали такие декларации.

Министры и чиновники, ответственные за спорт, рассмотрели возможность обращения к международным бизнес-организациям, имеющим представительства в странах, чтобы они не поддерживали международные соревнования, в которых участвуют представители стран-агрессоров.

Представитель Эстонии обратил внимание на возможность обращения к компаниям-ретрансляторам Олимпийских игр.

Со своей стороны Литва предлагает обратиться к правительству Франции на уровне правительств с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх.

В феврале этого года страны Балтии и Польша обратились к международным спортивным федерациям и МОК с призывом запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

В феврале министры спорта 35 стран и чиновники, ответственные за спорт, подписали совместное заявление, в котором призвали МОК не допустить повторного участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.