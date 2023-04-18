ISW: Пригожин вернул расположение Путина

На это, по мнению ISW, указывают несколько факторов. ЧВК "Вагнер", похоже, получает подкрепление, боеприпасы и политическое признание - при том, что еще недавно Кремль демонстрировал полностью противоположное отношение к Пригожину, по меньшей мере с января 2023 года пытаясь истощать его силы под Бахмутом.

Кроме того, Госдума РФ намерена внести поправки в закон и предоставлять статус ветерана также и наемникам частных военных компаний и волонтерам.

"Путину, похоже, требуется немедленная победа в Бахмуте в преддверии Дня Победы 9 мая или “Прямой линии”, по слухам запланированной на июнь - ему нужно утвердить свой авторитет перед внутренней аудиторией", - пишет ISW.

Источники, близкие к ЧВК "Вагнер", сообщили, что ЧВК уже тренирует три мотострелковые бригады из мобилизованных для усиления своих сил в Бахмуте.