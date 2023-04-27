В прокуратуру передано дело на лидеров DVS Urantija за поддержку военных преступлений РФ

Согласно данным агентства LETA, двое из этих лиц - Айвис и Вентис Василевскисы.

VDD начала уголовный процесс против представителей центра целительства DVS Urantia 1 марта прошлого года о предполагаемом оправдании и прославлении преступлений против мира и военных преступлений, разжигании национальной и этнической ненависти и вражды ответственными сотрудниками организации.

В ходе расследования VDD установила, что руководители организации целенаправленно и систематически распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление российской военной агрессии в Украине, а также разжигание ненависти к украинцам, евреям и цыганам.

Лидеры организации пропагандировали свою идеологию на эзотерических мероприятиях, в электронной рассылке, публикациях в Facebook и Telegram, а также на нескольких специально созданных веб-сайтах. Организация насчитывала несколько десятков членов, которые регулярно участвовали в ее мероприятиях.