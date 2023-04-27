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В прокуратуру передано дело на лидеров DVS Urantija за поддержку военных преступлений РФ

rus.tvnet.lv/LETA
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Наручники. Иллюстративное фото
Наручники. Иллюстративное фото Фото: spaxiax/Shutterstock

Служба государственной безопасности (VDD) 13 апреля передала в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования трех лидеров организации DVS Urantija за оправдание и прославление войны России в Украине, а также за разжигание национальной и этнической ненависти, сообщили агентству LETA в VDD.

Согласно данным агентства LETA, двое из этих лиц - Айвис и Вентис Василевскисы.

VDD начала уголовный процесс против представителей центра целительства DVS Urantia 1 марта прошлого года о предполагаемом оправдании и прославлении преступлений против мира и военных преступлений, разжигании национальной и этнической ненависти и вражды ответственными сотрудниками организации.

В ходе расследования VDD установила, что руководители организации целенаправленно и систематически распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление российской военной агрессии в Украине, а также разжигание ненависти к украинцам, евреям и цыганам.

Лидеры организации пропагандировали свою идеологию на эзотерических мероприятиях, в электронной рассылке, публикациях в Facebook и Telegram, а также на нескольких специально созданных веб-сайтах. Организация насчитывала несколько десятков членов, которые регулярно участвовали в ее мероприятиях.

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