Главное за 5 мая ⟩ Рекорды холода, Пригожин обматерил Шойгу, Эстония готовится к 9 мая

В Ивангороде полным ходом идет подготовка к празднованию 9 мая. Запланирован концерт, который российские власти хотят навязать и жителям приграничной Нарвы - с этой целью уже идет установка большого экрана на берегу реки Наровы.

Сегодня в Украине воюют сотни людей, чья сексуальная ориентация отличается от традиционной. Во многих гей-парах на фронт ушли оба партнера. В условиях, когда каждый день может стать для человека последним, представители украинского ЛГБТ-сообщества требуют от государства признать их права. Rus.Postimees исследовал, как в условиях войны за выживание общество избавляется от предрассудков.

Американские аналитики и представители администрации США скептически отнеслись к заявлению Москвы о причастности Киева к атаке двух дронов на Кремль, которая была зафиксирована в ночь на среду. Что можно сказать об этих беспилотниках и насколько обоснованы подозрения в инсценировке?

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В октябре в "Арена Рига" выступит всемирно известный рэпер 50 Cent, свидетельствует информация на официальном сайте исполнителя.

23-летняя чешская теннисистка Моника Килнарова вряд ли известна даже самым внимательным поклонникам этого вида спорта, но это не мешает ей иметь почти полсотни тысяч подписчиков в Instagram.

Сеть покорило новое фото известной модели и актрисы Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski).