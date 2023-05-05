Главное за 5 мая ⟩ Рекорды холода, Пригожин обматерил Шойгу, Эстония готовится к 9 мая

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Новости Латвии:
В День восстановления независимости Латвийской Республики, 4 мая, в Рижском замке состоялась церемония вручения высших государственных наград - ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста признания.
На следующей неделе Комитет городского развития Рижской думы примет решение о названиях трех новых улиц.
Прошедшей ночью на семи станциях метеорологических наблюдений был побит рекорд минимальной температуры воздуха 5 мая.
В четверг после 22:00, на Стропской эстраде в Даугавпилсе на ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна и его друзей напали двое неизвестных. Активисту нанесли более 20 ударов по голове.
В Даугавпилсе у умерших диких птиц обнаружен птичий грипп, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе.
За рубежом:
Что запрещено, что разрешено в Эстонии 9 мая? Какие санкции и штрафы будут применяться? Чего больше всего опасается полиция? Как долго продлится усиленный режим?
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором жалуется на значительные потери группировки.
Пираты захватили судно, на котором были два литовца, проводится операция по их спасению, сообщил в пятницу литовский Национальный центр управления кризисными ситуациями.
В Ивангороде полным ходом идет подготовка к празднованию 9 мая. Запланирован концерт, который российские власти хотят навязать и жителям приграничной Нарвы - с этой целью уже идет установка большого экрана на берегу реки Наровы.
Сегодня в Украине воюют сотни людей, чья сексуальная ориентация отличается от традиционной. Во многих гей-парах на фронт ушли оба партнера. В условиях, когда каждый день может стать для человека последним, представители украинского ЛГБТ-сообщества требуют от государства признать их права. Rus.Postimees исследовал, как в условиях войны за выживание общество избавляется от предрассудков.
Американские аналитики и представители администрации США скептически отнеслись к заявлению Москвы о причастности Киева к атаке двух дронов на Кремль, которая была зафиксирована в ночь на среду. Что можно сказать об этих беспилотниках и насколько обоснованы подозрения в инсценировке?
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В октябре в "Арена Рига" выступит всемирно известный рэпер 50 Cent, свидетельствует информация на официальном сайте исполнителя.
23-летняя чешская теннисистка Моника Килнарова вряд ли известна даже самым внимательным поклонникам этого вида спорта, но это не мешает ей иметь почти полсотни тысяч подписчиков в Instagram.
Сеть покорило новое фото известной модели и актрисы Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski).
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