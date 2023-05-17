Планы по строительству мусоросжигательного завода под Ригой остановлены

Депутаты неоднократно подчеркивали, что они должны учитывать мнение жителей. В ходе заседания думы было указано, что в муниципалитет поступило более 1000 обращений с просьбой не разрешать строительство мусоросжигательного завода. Сообщается, что против строительства этого объекта на портале Mana balss проголосовало чуть менее 11 тысяч жителей.

Хотя член правления предприятия Гунтар Левицс объяснил депутатам думы, что Vides resursu centrs продолжит работу над этим проектом, рассказывая жителям о реальном воздействии завода на окружающую среду, и надеется, что сегодняшнее решение думы не означает "закрытие дверей", некоторые участники высказались против.

Например, депутат Сигне Грубе подчеркнула, что ее голос означает не просто "закрытие дверей", а "замыкание их на ключ". По ее мнению, по крайней мере в ближайшее время упомянутый проект не должен быть реализован в этом месте.

Жители четко выразили свою позицию, и депутаты должны ее уважать.

Депутаты думы единогласно проголосовали за приостановку разработки локальной планировки - 14 членов проголосовали "за".