Планы по строительству мусоросжигательного завода под Ригой остановлены

Получив возражения жителей, Ропажская краевая дума приняла сегодня решение приостановить разработку локальной планировки в комплексах недвижимого имущества Dārzi Mežrozīte и Mežinieki, тем самым фактически остановив реализацию плана по строительству мусоросжигательного завода в Дрейлини.
Депутаты неоднократно подчеркивали, что они должны учитывать мнение жителей. В ходе заседания думы было указано, что в муниципалитет поступило более 1000 обращений с просьбой не разрешать строительство мусоросжигательного завода. Сообщается, что против строительства этого объекта на портале Mana balss проголосовало чуть менее 11 тысяч жителей.
Хотя член правления предприятия Гунтар Левицс объяснил депутатам думы, что Vides resursu centrs продолжит работу над этим проектом, рассказывая жителям о реальном воздействии завода на окружающую среду, и надеется, что сегодняшнее решение думы не означает "закрытие дверей", некоторые участники высказались против.
Например, депутат Сигне Грубе подчеркнула, что ее голос означает не просто "закрытие дверей", а "замыкание их на ключ". По ее мнению, по крайней мере в ближайшее время упомянутый проект не должен быть реализован в этом месте.
Жители четко выразили свою позицию, и депутаты должны ее уважать.
Депутаты думы единогласно проголосовали за приостановку разработки локальной планировки - 14 членов проголосовали "за".
Как сообщили агентству LETA в SIA Vides resursu centrs, которое планирует реализовать проект мусороперерабатывающего завода в промышленной зоне Ропажского края, компания продолжит процесс оценки воздействия на окружающую среду (IVN). Это позволит как Ропажской краевой думе, так и жителям края убедиться в безопасности проекта.
"Риски проекта оценены, опасность для окружающих устранена. Используя выбранную технологию, мы не только соблюдаем, но и значительно превышаем основные требования к воздействию на окружающую среду, установленные нормативными актами Европейского союза и Латвии в отношении показателей качества и безопасности. После процесса IVN компания снова обратится в городскую думу за внесением изменений в локальную планировку, и мы организуем консультации с общественностью", - подчеркнул Левицс.
Компания сообщила, что в Европейском союзе (ЕС) насчитывается в общей сложности более 500 станций регенерации, которые преобразуют энергию переработанного мусора в тепло и электроэнергию. В то же время они сокращают количество отходов, хранящихся на свалках, и укрепляют энергетическую независимость ЕС за счет местных ресурсов, заявили представители компании. Станции регенерации часто располагаются в городах.
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