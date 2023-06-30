Остапенко из-за проблем со здоровьем пропустит 1/4 финала WTA 500 в Истборне

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в четверг, 29 июня, из-за проблем со здоровьем не доиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Истборне.
Перед тай-брейком первого сета при счете 6:6 против итальянки Камилы Джорджи Остапенко попросила перерыв из-за плохого самочувствия. Затем она вернулась на площадку и провела тай-брейк, в котором пропустила три сетбола и уступила 8-10.
После поражения латвийская теннисистка приняла решение сняться с турнира. Истборнский турнир для теннисисток - последнее соревнование перед третьим турниром "Большого шлема" сезона - Уимблдоном, который ожидается в первой половине июля.
Остапенко находится на 17-м месте в рейтинге WTA, а Джорджи - на 67-м.
Выход в четвертьфинал давал Остапенко 100 рейтинговых очков WTA.
В минувшие выходные Остапенко одержала победу на турнире WTA 250 в Бирмингеме, завоевав свой первый титул в сезоне. На первом турнире "Большого шлема" в сезоне в Австралии она дошла до четвертьфинала, однако на следующих турнирах, вплоть до WTA 1000 в Риме, где теннисистка дошла до полуфинала, ей не удалось пройти дальше третьего круга.
Джорджи в этом сезоне дальше третьего матча продвинулась только на турнире WTA 250 в Мексике, где она выиграла и завоевала свой четвертый титул в карьере.
В 2021 году Остапенко стала чемпионкой турнира в Истборне, победив в финале эстонку Анетт Контавейт, а в прошлом году была близка к защите титула, но уступила в финале Квитовой (3-6, 2-6).
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