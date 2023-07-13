Куда пойти в июле? Laima Rendezvous, "Сплин" и неочевидные мероприятия

Лето в самом разгаре, а значит в Риге (и не только) проходит огромное количество мероприятий и концертов. RUS TVNET подготовил для вас список ближайших мероприятий июля-2023.
Смотреть и танцевать
14.07-15.07 - Фестиваль Positivus
В списке артистов популярная панк-поп-рейв-группа Little Big. В свою очередь, особое внимание уделяется двум артистам - Metro Boomin, последний альбом которого на данный момент является самым прослушиваемым в мире, и певцу и автору песен Сэму Смиту, который приедет на фестиваль с рекордным составом из 53 человек, а это значит, что это будет самое масштабное шоу за всю историю фестиваля!
Однако это не все артисты и исполнители, которые выступят на фестивале - в этом году на мероприятии также будет много новых зон и площадок. Подробнее о Positivus - здесь.
26.07-30.07 - Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala
В разные дни фестиваля помимо таких звезд, как Танита Тикарам, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, ALEKSEEV, SunStroke Project, Blanka, Сальвадор Собрал, Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, и др., гости смогут насладиться выступлениями таких знаменитых латвийских артистов, как Инесса Галанте, Янис Стибелис, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Маркус Рива, Нормундс Рутулис, DAGAMBA, Мария Наумова, SHIPSEA, Динара Рудане, Ника Плотникова, а
также актеры Рижского русского театра им. М. Чехова. Их музыкальное мастерство и харизма определенно покорят сердца публики и подарят всем незабываемые эмоции.
26.07 - Концерт британского дуэта Hurts
На сцене руин Сигулдского замка выступит дуэт Hurts. Прозвучат песни из нового альбома Faith, а также хорошо известные хиты.
26.07 - Украинский балет Freedom - танцевальный спектакль "Шкаф"
Впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит на сцене
концертного зала "Дзинтари" танцевальный спектакль "Шкаф".
Вам откроют "Шкаф" как "живой музей" очень личных историй и конкретных людей. Только вы, 14 танцоров и их пронзительные истории. Цель их эксперимента - познать себя настолько глубоко, чтобы можно было обойтись без масок. Однако главным участником эксперимента все же является зритель. Подробнее здесь.
27.07 - Концерт легендарной рок-группы "Сплин"
На концертной площадке Wondersala выступит легендарная рок-группа "Сплин" с лучшими песнями из разных альбомов, широко известных и любимых публикой.
"Выхода нет", "Орбит без сахара", "Линия жизни", "Романс", "Прочь из моей головы" - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов.
Группа традиционно порадует поклонников живым исполнением, а световое сопровождение не оставит равнодушным искушенных ценителей концертных шоу.
27.07 - Концерт украинской группы "Воплі Відоплясова"
На сцене клуба Melnā Piektdiena с большим сольным концертом выступит украинская группа "Воплі Відоплясова".
Группа до сих пор остается одной из самых популярных рок-групп Украины. Музыканты дают более 200 концертов в год и активно выпускают новый материал. Это первая группа, которая стала исполнять рок на украинском языке за пределами своей родины. Подробнее.
29.07 - Концерт белорусского певца Макса Коржа
29 июля на стадионе "Даугава" с большим концертом выступит популярный белорусский певец Макс Корж. Подробнее здесь.
30.07 - Выступление победителя "Евровидения" Сальвадора Собрала на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala
В заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в концертном зале "Дзинтари" выступит победитель "Евровидения" Сальвадор Собрал.
Харизматичный, энергичный Сальвадор - артист, которому удается демонстрировать на сцене уникальное музыкальное чувство и магнетизм. Широкой публике он стал известен, когда принес Португалии победу на "Евровидении" в 2017 году - тогда Собрал установил абсолютный рекорд конкурса, набрав 758 баллов в финальном голосовании, чего до него никто не делал. На сегодняшний день данный рекорд остается непобитым. Подробнее тут.
Гулять и отдыхать
22.07-26.08 - Праздники микрорайонов
В рамках "Праздников микрорайонов" праздничные песни прозвучат в 10 местах. А стартует мероприятие 22 июля в Кенгарагсе! Всех желающих приглашают провести увлекательный день в парке Кенгарагса - принять участие в творческих мастерских, посетить "квартал" районных объединений и предприятий, исследовать окрестности в "квартале познания" и насладиться разнообразными концертами и театральными представлениями в течение всего дня. В концертной программе примут участие группа Dzelzs vilks и музыкант Жорж Сиксна со своей бэк-группой.
А уже 29 июля в гости приглашает Золитуде! На сцене ожидаются разнообразные мероприятия - спектакли для семей и детей, концерты французской музыки, рок-н-ролла, латышских и мировых хитов, кантри, а также танцевальный вечер под руководством Катрины Диманты и группы Folk kardio.
На территории фестиваля будет организована зона аттракционов, пленэр и тематические творческие мастерские, содержание которых будет связано с различными легендами об истории микрорайона Золитуде.
В тот же день - 29 июля - праздник будет отмечать и Чиекуркалнс! Прекрасная возможность встретиться с друзьями и познакомиться с соседями, провести время с семьей, послушать выступления известных групп Carnival Youth и Thunder, попеть и потанцевать с Рижским танцевальным клубом, принять участие в мероприятиях в течение всего дня, поучаствовать в творческих и образовательных мастерских.
Во время праздника все желающие смогут посетить палатку Центра жителей Рижского района, познакомиться и пообщаться с координаторами района - активными людьми, которые посвящают свои силы тому, чтобы сделать свой район лучше, безопаснее и приятнее для жизни. У соседей будет возможность вместе обсудить, что изменилось в Чиекуркалнсе за последние годы и что можно изменить своими силами.
Подробнее о всех праздниках микрорайонов можно ознакомиться здесь.
"Фестиваль цветов, искусства и любви"
В литовскую Пакруойскую усадьбу официально вернулось одно из крупнейших летних событий - пятый "Фестиваль цветов, искусства и любви".
Крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов и больших цветочных скульптур восхищает великолепием летних цветов, интерактивными представлениями и головокружительными трюками в воздухе. Фестиваль будет ждать гостей ежедневно до 10 сентября. Программа театральных и цирковых представлений предусмотрена каждый день, кроме понедельника.
Коктейльный маршрут в Кулдиге
Напомним, что в течение всего лета в Кулдиге проходит особое мероприятие "Летний коктейльный маршрут", в рамках которого можно будет попробовать "визитную карточку" Кулдиги - местный коктейль. Во время маршрута предлагается "игра" от организаторов: в каждом из 16 мест проведения "Летнего коктейльного маршрута" вы можете получить карточку, на которой можно собрать 7 различных марок и получить сувенир на память о лете - персонализированную соломинку для коктейля.
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