Куда пойти в июле? Laima Rendezvous, "Сплин" и неочевидные мероприятия

На территории фестиваля будет организована зона аттракционов, пленэр и тематические творческие мастерские, содержание которых будет связано с различными легендами об истории микрорайона Золитуде.

В тот же день - 29 июля - праздник будет отмечать и Чиекуркалнс! Прекрасная возможность встретиться с друзьями и познакомиться с соседями, провести время с семьей, послушать выступления известных групп Carnival Youth и Thunder, попеть и потанцевать с Рижским танцевальным клубом, принять участие в мероприятиях в течение всего дня, поучаствовать в творческих и образовательных мастерских.

Во время праздника все желающие смогут посетить палатку Центра жителей Рижского района, познакомиться и пообщаться с координаторами района - активными людьми, которые посвящают свои силы тому, чтобы сделать свой район лучше, безопаснее и приятнее для жизни. У соседей будет возможность вместе обсудить, что изменилось в Чиекуркалнсе за последние годы и что можно изменить своими силами.

Подробнее о всех праздниках микрорайонов можно ознакомиться здесь.

"Фестиваль цветов, искусства и любви"

В литовскую Пакруойскую усадьбу официально вернулось одно из крупнейших летних событий - пятый "Фестиваль цветов, искусства и любви".

Крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов и больших цветочных скульптур восхищает великолепием летних цветов, интерактивными представлениями и головокружительными трюками в воздухе. Фестиваль будет ждать гостей ежедневно до 10 сентября . Программа театральных и цирковых представлений предусмотрена каждый день, кроме понедельника.

Коктейльный маршрут в Кулдиге

Напомним, что в течение всего лета в Кулдиге проходит особое мероприятие "Летний коктейльный маршрут", в рамках которого можно будет попробовать "визитную карточку" Кулдиги - местный коктейль. Во время маршрута предлагается "игра" от организаторов: в каждом из 16 мест проведения "Летнего коктейльного маршрута" вы можете получить карточку, на которой можно собрать 7 различных марок и получить сувенир на память о лете - персонализированную соломинку для коктейля.