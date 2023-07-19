Фото ⟩ В Юрмале после реконструкции вновь открывается Булдурский рынок

22 июля в 12:00 все жители и гости Юрмалы приглашены на особое событие - после масштабной реконструкции откроет свои двери Булдурский рынок.
Галерея: В сердце Юрмалы после реконструкции открывается Булдурский рынок
Каждый желающий сможет изучить, как мастера восстановили историческое здание рынка, а заодно приобрести товары местных фермеров и торговцев. В день открытия ожидается насыщенная программа мероприятий - всех ждут вкусные угощения, веселые игры для детей, конкурсы, развлечения и, конечно, музыка.
"Булдурский рынок известен каждому из нас с детства, из рассказов бабушек и родителей. Он вобрал в себя особый дух старой Юрмалы: здесь всегда можно было найти свежие продукты, только что испеченный хлеб и лакомства на любой вкус - все что душе угодно! Но со временем рынок стал нуждаться в ремонте. Сейчас, после реконструкции, мы гордимся тем, что смогли сохранить исконную архитектуру здания, адаптировав помещения к потребностям современных посетителей", - рассказывает Андрис Литиньш, представитель рынка, о процессе реконструкции исторического здания Булдурского рынка.
Со временем предназначение рынка несколько изменилось: "Сегодня это место, где вы можете не только купить продукты, но и встретиться с друзьями, обсудить новости города. Я надеюсь, что в будущем рынок станет местом, куда каждый захочет заскочить за кофе утром и забежать по дороге домой, чтобы захватить что-то на ужин", - говорит Андрис Литиньш о функциональной концепции рынка.
"Со временем Булдурский рынок стал знаковым местом города", - добавляет Андрис Берзиньш, автор проекта перепланировки здания. "Каждый житель города знает, где находится рынок, не нужно уточнять адрес", - продолжает он. Теперь это место обрело новую жизнь, а выразительный силуэт здания добавил яркую деталь к пейзажу района Булдури.
У рынка очень давняя и яркая история, он всегда был тем местом силы, где люди встречались, беседовали и закупались продуктами. Теперь это будет еще удобнее - одним из замечательных новых дополнений после реконструкции стала терраса, выполненная в ярких, чистых летних цветах. Изменения коснулись и интерьера рынка, в котором использованы теплые тона, натуральные материалы с исторической патиной, деревянные элементы, стены из стеклоблоков и бетонный пол. В павильонах Булдурского рынка любители гастрономии теперь смогут полакомиться деликатесами таких популярных марок, как 10 Hits, Pienaveikals, Hartvik F, ManguMangas, попробовать фермерские продукты от Z/S Brieži, Z/S Vārpas и грузинскую кухню. Примечательно, что Булдурский рынок - первое место в Латвии, где продукция Pienaveikals и ManguMangas будет доступна для покупки на месте. Широкие прилавки рынка, радушные местные продавцы, знакомые имена и разнообразный ассортимент - теперь все это собрано под одной крышей.
По словам автора проекта интерьера Робертса Валдманиса, внешний облик рынка создавался именно в тех материалах, масштабах и образах, которые лучше всего передают атмосферу Юрмалы. Все они сливаются в общее пространство, идеальное для легких бесед, ярких дегустаций и приятных покупок. "Мы очень рады возрождению исторического рынка в новой форме и духе", - добавляет Робертс Валдманис.
"Говоря об экологичности, важно упомянуть, что здание стало более энергоэффективным - появились конструкции, которые обеспечивают теплоизоляцию крыши, изменена отделка фасада. Теперь все здание отапливается, а также в нем установлены современные кондиционеры - комфорт и уют посетителей во все времена года обеспечены", - рассказывает Андрис Литиньш.
Основной целью проекта было восстановление исторического здания Булдурского рынка, возвращение ему привлекательного образа для жителей и гостей города. Тем самым планировалось улучшить общий облик и репутацию города. В общей сложности реконструкция длилась восемь месяцев, а последние недели стали самыми активными для Булдурского рынка.
Сегодня зданию присвоен официальный статус рынка, на его территории уже создано несколько удобных торговых точек и парковок, включая парковки для людей с особыми потребностями. Булдурский рынок стал первый местом в Юрмале с зарядной станцией для автомобилей мощностью 150 кВт. При одновременной зарядке двух машин станция обеспечит каждому по 75 кВт мощности. Ожидается, что в будущем на рынке появится больше различных кафе и представителей сетей быстрого питания.
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