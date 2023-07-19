Фото ⟩ В Юрмале после реконструкции вновь открывается Булдурский рынок

У рынка очень давняя и яркая история, он всегда был тем местом силы, где люди встречались, беседовали и закупались продуктами. Теперь это будет еще удобнее - одним из замечательных новых дополнений после реконструкции стала терраса, выполненная в ярких, чистых летних цветах. Изменения коснулись и интерьера рынка, в котором использованы теплые тона, натуральные материалы с исторической патиной, деревянные элементы, стены из стеклоблоков и бетонный пол. В павильонах Булдурского рынка любители гастрономии теперь смогут полакомиться деликатесами таких популярных марок, как 10 Hits, Pienaveikals, Hartvik F, ManguMangas, попробовать фермерские продукты от Z/S Brieži, Z/S Vārpas и грузинскую кухню. Примечательно, что Булдурский рынок - первое место в Латвии, где продукция Pienaveikals и ManguMangas будет доступна для покупки на месте. Широкие прилавки рынка, радушные местные продавцы, знакомые имена и разнообразный ассортимент - теперь все это собрано под одной крышей.