Передача: В Цесисе многодетной семье с четверга придется жить на улице

"Не знаю, что делать. Пытаюсь бороться, делать что-то. Я ходила и говорила и с самоуправлением. В социальной службе указывают, что самоуправление взяло все квартиры, предложить нечего. Только на два месяца в кризисном центре в Валмиере, больше предложить ничего не могут. На очередь меня не ставят, только шлют информацию о законах. Там можно увидеть, что мы соответствует требованиям, чтобы нас поставили на очередь, но этого не делают", - указывает Гунита.