Передача: В Цесисе многодетной семье с четверга придется жить на улице

Гунита в одиночку воспитывает двухлетнюю дочь и ее братьев, которым семь и 13 лет. Семья уже десять лет арендует квартиру в центре Цесиса, однако в четверг ее придется освободить, сообщает передача Bez Tabu.
Владелец квартиры своевременно предупредил Гуниту, что хочет прекратить аренду. Женщина сначала пыталась найти следующее жилье собственными силами, но неудачно: "Когда узнают, что я с тремя детьми, то в аренде квартиры отказывают!"
"Не знаю, что делать. Пытаюсь бороться, делать что-то. Я ходила и говорила и с самоуправлением. В социальной службе указывают, что самоуправление взяло все квартиры, предложить нечего. Только на два месяца в кризисном центре в Валмиере, больше предложить ничего не могут. На очередь меня не ставят, только шлют информацию о законах. Там можно увидеть, что мы соответствует требованиям, чтобы нас поставили на очередь, но этого не делают", - указывает Гунита.
Сейчас у самоуправления Цесиса есть семь доступных квартир, которые перед передачей следующим арендаторам еще придется отремонтировать. Однако Гуниту в очередь не ставят, так как самоуправление якобы не получило справку о трудовых отоншениях.
"Женщине рассказали о возможностях, которые можем выделить. Кроме того, рассказали, чего самоуправление ожидает от нее", - указывает руководитель отдела управления территорией и инфраструктурой города Цесис и волости Вайвес Эгил Курпиниекс.
"Согласно обязующим правилам, необходимо предоставить справку, что по меньшей мере 12 месяцев есть трудовые отношения. Обязующие правила предусматривают такой порядок, что пока лицо не подаст документы, мы в очередь на квартиру его поставить не можем".
Наибольший приоритет в получении муниципальных квартир - у многодетных семей, имеющих статус нуждающихся, - шесть таких семей ждут своей очереди. Семья Гуниты соответствует третьему приоритету: не принадлежит недвижимость, многодетная семья, а также есть трудовые отношения последние 12 месяцев. Этому приоритету в данный момент соответствуют четыре семьи.
"Вопрос в том, интересует ли человека именно Цесис. У самоуправления есть квартиры в Яунпиебалге, Лигатне и других местах. Обычно в таких случаях приоритет - Цесис. В этом случае нужно считаться с тем, что возможностей не так много, и какое-то время придется подождать", - отмечает руководитель отдела управления территорией и инфраструктурой города Цесис и волости Вайвес Эгил Курпиниекс.
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