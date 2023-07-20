На YouTube появилось видео, на котором видно, как водитель такси Bolt в Юрмале совершает весьма странные действия.
Видео ⟩ В Юрмале очень целеустремленный таксист пытался заехать по лестнице здания. Ему помогли прохожие
Как видно на видео, водитель по неизвестной причине пытается ехать по лестнице здания, однако это у него многократно не получается. На видео попал и сам водитель такси, который выходит из машины, чтобы, похоже, оценить ситуацию.
Спустя примерно две минуты попыток водителю на помощь приходят другие люди, которые помогают толкнуть такси вверх по ступеням. Впрочем, у окружающих это вызвало недоумение, так как в одной из попыток водитель чуть не сбил трех человек.
Портал TVNET связался с предприятием Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Напомним, похожий случай произошел в Риге, когда у конференц-зала ATTA Centre таксист Bolt перепутал тротуар с проезжей частью и застрял.
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