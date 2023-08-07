Разгул стихии в Латвии: премьер поручил обобщить данные об ущербе

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии. Об этом Кариньш сообщил в социальных сетях.
Также министерствам поручено разработать предложения о необходимых действиях правительства.
Как сообщалось, в Латвии сегодня бушуют сильные грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, которые во многих регионах причинили значительный ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение до 19:00 понедельника.
Во второй половине дня риск сильных гроз наиболее высок в центральных и восточных регионах страны. В Видземе и Латгале грозы могут продолжаться и в ночь на вторник.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!