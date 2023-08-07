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Разгул стихии в Латвии: премьер поручил обобщить данные об ущербе

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Juris Lisovs / TVNET

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии. Об этом Кариньш сообщил в социальных сетях.

Также министерствам поручено разработать предложения о необходимых действиях правительства.

Как сообщалось, в Латвии сегодня бушуют сильные грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, которые во многих регионах причинили значительный ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение до 19:00 понедельника.

Во второй половине дня риск сильных гроз наиболее высок в центральных и восточных регионах страны. В Видземе и Латгале грозы могут продолжаться и в ночь на вторник.

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