Sadales tīkls, возможно, будет бесплатно восстанавливать нагрузку после ее уменьшения

"Мы думали об этом", - сказал Янсонс, добавив, что компания примет решение о том, будет ли предоставлена такая возможность, в течение недели.

Янсонс также заявил, что в настоящее время плата за увеличение мощности составляет около 80 евро.

Уже сообщалось, что с 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).

Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства отличается в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным или трехфазным, составляет ли нагрузка 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А и более, а также от потребляемых киловатт-часов (кВтч).

Для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро без PVN, а для владельцев частных домов с трехфазным подключением счет может увеличиться на 18 евро и более.