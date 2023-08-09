Sadales tīkls, возможно, будет бесплатно восстанавливать нагрузку после ее уменьшения

Оператор распределительной сети Sadales tīkls рассматривает возможность бесплатного восстановления нагрузки для клиентов через некоторое время после ее снижения, сообщил председатель правления компании Сандис Янсонс в программе ЛТВ "Утренняя панорама".
"Мы думали об этом", - сказал Янсонс, добавив, что компания примет решение о том, будет ли предоставлена такая возможность, в течение недели.
Янсонс также заявил, что в настоящее время плата за увеличение мощности составляет около 80 евро.
Уже сообщалось, что с 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).
Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства отличается в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным или трехфазным, составляет ли нагрузка 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А и более, а также от потребляемых киловатт-часов (кВтч).
Для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро без PVN, а для владельцев частных домов с трехфазным подключением счет может увеличиться на 18 евро и более.
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