Фото ⟩ Тарифы на распределение электроэнергии будут пересмотрены в декабре

Напомним, президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем заявил журналистам, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся соразмерными, обоснованными и разумными.

По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) недостаточно хорошо выполнила свои функции, и решение о новых тарифах следует пересмотреть.

"Люди в SPRK немного увлеклись выполнением одной функции, а именно тем, как служить монополиям, но забыли об общественных интересах. Какой бы независимой ни была комиссия, если она начинает делать неприемлемые вещи, ее решения должны быть оценены", - сказал Ринкевич.

Президент ожидает действий комиссии, иначе он не понимает, почему "такие конторы нужно содержать". Также, по его словам, странно видеть в СМИ интервью руководителя оператора распределительной системы Sadales tīkls о том, как людям жить правильно.

"В госкомпаниях, особенно у людей на руководящих должностях, зарплата выше, чем у госслужащих, но на данный момент их коммуникация и действия не убедительны. Нужно вернуться к вопросу о тарифах и пересмотреть их. Это не значит возвращение к ситуации, которая была до июля, но рост не соразмерен", - заявил глава государства.