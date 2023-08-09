Фото ⟩ Тарифы на распределение электроэнергии будут пересмотрены в декабре

В среду, 9 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш встретился с председателем Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Алдой Озолой, членом совета комиссии Интаром Бирзиньшем и директором департамента SPRK по энергетике Янисом Негрибсом. На встрече присутствовал министр климата и энергетики Раймонд Чударс.
В ходе встречи обсуждались новые тарифы на распределение электроэнергии и их обоснованность, позиция SPRK относительно возможных изменений тарифов, а также другие актуальные вопросы в сфере регулирования общественных услуг.
В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что при оценке тарифов на коммунальные услуги SPRK стоит между государственной монополией и обществом, защищая интересы потребителей в связи с услугами по распределению электроэнергии.
В беседе Кариньш обратил внимание на то, что пересмотр распределительных тарифов только через полтора года неприемлем, поэтому он приветствовал готовность SPRK пересмотреть их уже в декабре этого года с учетом динамичной ситуации на рынке и других факторов.
В ходе встречи Министерство климата и энергетики сообщило, что выступит с предложением о расширении круга защищенных пользователей, в том числе на распределительные тарифы.
Министр климата и энергетики также заверил, что государство будет работать над тем, чтобы восстановление присоединительной мощности после снижения было бесплатным.
Согласно пояснению SPRK, новые тарифы на распределение отражают реальную мощность электроэнергии и затраты на обслуживание системы распределения. Поэтому жителям предлагается проверить мощность своих подключений к электричеству и выбрать наиболее подходящую.
Напомним, президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем заявил журналистам, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся соразмерными, обоснованными и разумными.
По мнению президента, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) недостаточно хорошо выполнила свои функции, и решение о новых тарифах следует пересмотреть.
"Люди в SPRK немного увлеклись выполнением одной функции, а именно тем, как служить монополиям, но забыли об общественных интересах. Какой бы независимой ни была комиссия, если она начинает делать неприемлемые вещи, ее решения должны быть оценены", - сказал Ринкевич.
Президент ожидает действий комиссии, иначе он не понимает, почему "такие конторы нужно содержать". Также, по его словам, странно видеть в СМИ интервью руководителя оператора распределительной системы Sadales tīkls о том, как людям жить правильно.
"В госкомпаниях, особенно у людей на руководящих должностях, зарплата выше, чем у госслужащих, но на данный момент их коммуникация и действия не убедительны. Нужно вернуться к вопросу о тарифах и пересмотреть их. Это не значит возвращение к ситуации, которая была до июля, но рост не соразмерен", - заявил глава государства.
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