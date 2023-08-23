Игрок сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма, который во вторник одним из последних был исключен из состава сборной для участия в чемпионате мира, признал, что этот поворот стал одним из самых тяжелых ударов в его карьере.
"Наверное, самое болезненное решение за мою карьеру в сборной". Тимма опубликовал эмоциональный пост
"Это решение, наверное, самое болезненное за мою карьеру в сборной Латвии, - написал в Instagram Тимма о решении тренера за три дня до начала турнира исключить его из состава сборной. - Все это время играли и представляли честь и совесть сборной, несмотря ни на что".
Напомним, главный тренер сборной Латвии Лука Банки после последнего проверочного матча против Литвы объявил о решении тренерского штаба - из 14 кандидатов, которые участвовали в заключительном подготовительном этапе, в заявку сборной на чемпионат мира не будут включены Марек Мейерис и Янис Тимма.
"Говоря о конкретной ситуации. Да, как вы знаете, я повредил икроножную мышцу в Лиепае, но могу совершенно точно сказать, что теперь я здоров на 100%. Нет боли и нет ограничений на какие-то конкретные действия. И, если бы и были, я был бы готов играть и помогать сборной с травмой, представляя Латвию на чемпионате мира.
И я точно знаю, что мог дать сборной больше и помочь одержать ей важные победы. Но, к сожалению, решения принимаю не я", - не скрывает разочарования баскетболист.
"И я до сих пор не могу понять - почему? Наверное, никогда и не пойму. Летом я специально играл и поддерживал себя в форме во всех возможных лигах. Чтобы быть готовым. Готовым к сборной. И все время я был полностью здоров, без каких-либо травм или микротравм. Я себя хорошо показал как в Miami Pro League, так и в BIG3", - написал Тимма.
Он также рассказал, что в ближайшее время начнет искать новый клуб, и поблагодарил врачей и физиотерапевтов сборной, а также тренеров по фитнесу, которые помогали ему восстанавливаться.
"В ближайшие недели будем говорить с командами в Европе и за ее пределами, чтобы найти лучший вариант. Пока же я продолжу работать и поддерживать себя в форме, чтобы быть на 100% здоровым и готовым к новым вызовам", - заявил о планах на будущее спортсмен.
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