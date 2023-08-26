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Мужчина жестоко избил двух украинских беженок в Чехии, он арестован

rus.tvnet.lv
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Спецслужбы в Праге.
Спецслужбы в Праге. Фото: STRINGER/AFP

Чешское общество возмущено жестоким нападением на двух украинок, посетивших со своими детьми ярмарку в городе Пласи на севере Пльзенского края в Чехии.

Нападение произошло две недели назад. в пятница, 25 августа, суд заключил подозреваемого под стражу.

СМИ сообщают, что ярмарку посетили две украинки с детьми. Они сидели на обочине дороги, когда рядом с ними остановилась машина, из которой вышел мужчина и спросил, не из Украины ли они. После этого он и еще один мужчина избили женщин. У одной из пострадавших были сломаны челюсть и нос.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию", - приводит слова пострадавшей украинское издание "Европейская правда".

Уполномоченная правительства Чехии по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова подчеркнула, что такое нападение абсолютно неприемлемо, и пожелала женщинам скорейшего выздоровления и сил их детям, ставшим свидетелями этого нападения.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что полиция не потерпит преступлений на почве ненависти.

После возобновления вторжения России в Украину Чехия приняла более полумиллиона украинских беженцев, некоторые из которых переехали в другие страны, но около 325 000 остались в Чешской Республике.

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