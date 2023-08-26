Мужчина жестоко избил двух украинских беженок в Чехии, он арестован

Нападение произошло две недели назад. в пятница, 25 августа, суд заключил подозреваемого под стражу.

СМИ сообщают, что ярмарку посетили две украинки с детьми. Они сидели на обочине дороги, когда рядом с ними остановилась машина, из которой вышел мужчина и спросил, не из Украины ли они. После этого он и еще один мужчина избили женщин. У одной из пострадавших были сломаны челюсть и нос.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию", - приводит слова пострадавшей украинское издание "Европейская правда".

Уполномоченная правительства Чехии по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова подчеркнула, что такое нападение абсолютно неприемлемо, и пожелала женщинам скорейшего выздоровления и сил их детям, ставшим свидетелями этого нападения.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что полиция не потерпит преступлений на почве ненависти.

После возобновления вторжения России в Украину Чехия приняла более полумиллиона украинских беженцев, некоторые из которых переехали в другие страны, но около 325 000 остались в Чешской Республике.

Surově napadnout ženu je hnus. Napadnout ji jen kvůli její národnosti je absolutní hnus. Tyhle činy jsou výsledkem nenávistných výroků na adresu Ukrajinců, podobně jako šíření nenávisti vůči muslimům “stvořilo” teroristu Baldu. Politická odpovědnost padá na ty, kdo ty nenávistné… pic.twitter.com/At1s62joDn — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 23, 2023