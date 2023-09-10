Подходят к концу теплые выходные дни. Воскресенье принесло не только хорошую погоду, но и множество новостей - в Риге прошли мероприятия в честь Дня отца, эксперт размышляет о судьбе YouTube в РФ, а гражданам РФ запретили ввозить в ЕС автомобили и другие вещи. Об этих и других новостях уходящего дня, 10 сентября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 10 сентября ⟩ В Риге отметили День отца, что запретили ввозить россиянам в ЕС и судьба YouTube в РФ
Новости Латвии:
"У меня есть такая гипотеза, что, скорее всего, конечно, YouTube в России заблокируют, он реально сейчас чуть ли не единственный источник более-менее правдивой информации для русскоязычных пользователей, в России имеется в виду, потому что все остальное заблокировано, все свободные медиа заблокированы уже с начала войны", - высказался в эфире "Кто вам платит?" IT-специалист, автор Telegram-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев.
В воскресенье, 10 сентября, в прошедшем уже в десятый раз шествии Дня отца участие приняли несколько сотен человек, сообщает агентство LETA. Мероприятие проходило в сопровождении оркестра Земессардзе.
Маршрут 1-го троллейбуса закрыт вот уже два года, и рижане этим недовольны, так как приходится пешком проходить несколько километров. Почему ситуация до сих пор не решена? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.
С момента убийства адвоката Павла Ребенока прошло три года, и детальных комментариев по результатам расследования полиция не дает, заявляя лишь, что оно продолжается.
За рубежом:
У граждан России при въезде в Евросоюз могут быть конфискованы их личные автомобили, а также другие вещи, например - ноутбуки и смартфоны, сообщает РБК со ссылкой на пояснения Еврокомиссии.
Президент Турции призывает содействовать страхованию российского экспорта, а также снова подключить банки РФ к системе SWIFT.
Президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордер на его арест, во время возможного визита в Бразилию задержание не угрожает, утверждает его бразильский коллега по должности Лула да Силва.
В четыре года, которые Бартош Цихоцкий был послом Польши в Украине, уместилось столько событий, что хватило бы на нескольких послов. Он вручал верительные грамоты уходящему президенту Петру Порошенко и был свидетелем того, как Владимир Зеленский постепенно получает всю полноту власти в стране.
В настоящее время на территории Украины находятся более 420 тысяч российских военнослужащих, и в это число не входят бойцы Росгвардии и других силовых структур, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
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