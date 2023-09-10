Главное за 10 сентября ⟩ В Риге отметили День отца, что запретили ввозить россиянам в ЕС и судьба YouTube в РФ

Новости Латвии:

"У меня есть такая гипотеза, что, скорее всего, конечно, YouTube в России заблокируют, он реально сейчас чуть ли не единственный источник более-менее правдивой информации для русскоязычных пользователей, в России имеется в виду, потому что все остальное заблокировано, все свободные медиа заблокированы уже с начала войны", - высказался в эфире "Кто вам платит?" IT-специалист, автор Telegram-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев.

В воскресенье, 10 сентября, в прошедшем уже в десятый раз шествии Дня отца участие приняли несколько сотен человек, сообщает агентство LETA. Мероприятие проходило в сопровождении оркестра Земессардзе.

Маршрут 1-го троллейбуса закрыт вот уже два года, и рижане этим недовольны, так как приходится пешком проходить несколько километров. Почему ситуация до сих пор не решена? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.

С момента убийства адвоката Павла Ребенока прошло три года, и детальных комментариев по результатам расследования полиция не дает, заявляя лишь, что оно продолжается.

За рубежом: