Пн, 11.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Главное за 10 сентября ⟩ В Риге отметили День отца, что запретили ввозить россиянам в ЕС и судьба YouTube в РФ

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Edijs Pālens/LETA

Подходят к концу теплые выходные дни. Воскресенье принесло не только хорошую погоду, но и множество новостей - в Риге прошли мероприятия в честь Дня отца, эксперт размышляет о судьбе YouTube в РФ, а гражданам РФ запретили ввозить в ЕС автомобили и другие вещи. Об этих и других новостях уходящего дня, 10 сентября, расскажет RUS TVNET.

Новости Латвии:

"У меня есть такая гипотеза, что, скорее всего, конечно, YouTube в России заблокируют, он реально сейчас чуть ли не единственный источник более-менее правдивой информации для русскоязычных пользователей, в России имеется в виду, потому что все остальное заблокировано, все свободные медиа заблокированы уже с начала войны", - высказался в эфире "Кто вам платит?" IT-специалист, автор Telegram-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев.

В воскресенье, 10 сентября, в прошедшем уже в десятый раз шествии Дня отца участие приняли несколько сотен человек, сообщает агентство LETA. Мероприятие проходило в сопровождении оркестра Земессардзе.

Маршрут 1-го троллейбуса закрыт вот уже два года, и рижане этим недовольны, так как приходится пешком проходить несколько километров. Почему ситуация до сих пор не решена? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.

С момента убийства адвоката Павла Ребенока прошло три года, и детальных комментариев по результатам расследования полиция не дает, заявляя лишь, что оно продолжается.

За рубежом:

У граждан России при въезде в Евросоюз могут быть конфискованы их личные автомобили, а также другие вещи, например - ноутбуки и смартфоны, сообщает РБК со ссылкой на пояснения Еврокомиссии.

Президент Турции призывает содействовать страхованию российского экспорта, а также снова подключить банки РФ к системе SWIFT.

Президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордер на его арест, во время возможного визита в Бразилию задержание не угрожает, утверждает его бразильский коллега по должности Лула да Силва.

​В четыре года, которые Бартош Цихоцкий был послом Польши в Украине, уместилось столько событий, что хватило бы на нескольких послов. Он вручал верительные грамоты уходящему президенту Петру Порошенко и был свидетелем того, как Владимир Зеленский постепенно получает всю полноту власти в стране.

В настоящее время на территории Украины находятся более 420 тысяч российских военнослужащих, и в это число не входят бойцы Росгвардии и других силовых структур, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Интересное чтиво:

В воскресенье, 10 сентября, в столице Филиппин Маниле прошел грандиозный финал чемпионата мира по баскетболу. В битве за золотые медали сошлись сборные Германии и Сербии. Латвийский судья Гатис Салиньш был одним из судей в этом матче.

Береговая охрана США арестовала жителя Флориды, который "отправился в Лондон" через Атлантический океан на самодельном колесном судне.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим о Максиме Галкине, Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.

Сборная Латвии по баскетболу в субботу, 9 сентября, одержала победу в матче против Литвы и заняла пятое место на чемпионате мира. Особенно в матче отметился Артур Жагарс, который улучшил рекорд FIBA, отдав 17 результативных передач. Вместе с Фелипе Габриэлем Ксавьером Жагарс рассказал читателям портала Apollo.lv об эмоциях во время игры и планах на будущее, а также раскрыл статус своих отношений.

Один из мировых лидеров неформальной педагогики, основатель легендарной школы "Апельсин", автор многих книг, программ и методик Дима Зицер с прошлого года живет в Таллинне. Раньше он это делал в Санкт-Петербурге и много ездил. Здесь его тоже непросто поймать. Но Rus.Postimees это удалось. Когда еще говорить с педагогом о школе, как не в начале учебного года, когда все только начинается? 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх