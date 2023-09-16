Главное за 16 сентября ⟩ Задержание нелегальных мигрантов, жертва трамвая и успехи ВСУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу обвинил Евросоюз (ЕС) в том, что он отдаляется от Турции, попытки которой присоединиться к блоку остановились.

Певица Лайма Вайкуле открыто рассказала, что думает о российском президенте Владимире Путине, сообщает украинское издание УНИАН.

На 62-м году жизни скончался российский актер Вячеслав Гришечкин, известный по роли полковника Староконя в сериале "Солдаты", пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение московского Театр на Юго-Западе, где работал артист.

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"Я чувствую себя здесь в гостях", - признается Алиса Пухальская из Мариуполя, которую в Даугавпилс привела война. Портал "Чайка" рассказывает историю Алисы в рамках проекта "Мы здесь".

21 февраля 2018 года Лига Скромане с сестрой Илзе отправилась в штат Керала в Индии, чтобы посетить занятия в Аюрведическом центре дхармы и исцеления. Поездка оказалась роковой. 14 марта Лига пропала. Ее тело было найдено 20 апреля. Изуродованное, а голова - отделена. В декабре прошлого года суд в Индии решил, что в изнасиловании и убийстве уроженки Латвии виновны двое местных мужчин. Обоих приговорили к пожизненным срокам. Однако парень Лиги Эндрю Джордан уверен, что осужденные невиновны в смерти Лиги.

Есть ложь, большая ложь, а есть российская пропаганда - таким был девиз телепрограмм Кремля на прошлой неделе. Перевиралось все: от событий на фронте до заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.