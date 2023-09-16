Главное за 16 сентября ⟩ Задержание нелегальных мигрантов, жертва трамвая и успехи ВСУ

Вчерашние изменения в правительстве не сильно повлияли на субботу, 16 сентября. Но и кроме политики хватало происшествий, в основном, в категории ЧП: отлов нелегальных мигрантов, поножовщина в техникуме или наезд трамвая на невнимательного пешехода. В мире же Украина продолжает наступать, а российская пропаганда это скрывать. Обо всем подробнее читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В пятницу, 15 сентября, в Аглоне сотрудники Госпогранслужбы задержали очередную группу нелегальных иммигрантов - 21 гражданина третьих стран, которые ранее незаконно пересекли государственную границу, сообщили в пограничной службе.
В субботу, около 10:00 на улице 13 января произошло ЧП, когда человек попал под трамвай, подтвердила специалист по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Вечером 5 сентября в служебной гостинице Рижского государственного техникума вспыхнул конфликт между несколькими воспитанницами, сообщает TV3.
Бывшая ведущая программы Rīta panorāma ("Утренняя панорама") Латвийского телевидения (LTV) Линда Абу Мери 13 сентября провела свой последний рабочий день на этой должности.
За рубежом:
Во время освобождения села Андреевки в Донецкой области ВСУ окружила и разгромила 72-ю отдельную мотострелковую бригаду российской армии вместе с офицерами и значительным количеством техники, сообщает Украина.
Польша с воскресенья, 17 сентября, запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
В социальных сетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам столицы Эстонии Таллинна с надписями на русском языке, сообщает портал Limon.ee. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу обвинил Евросоюз (ЕС) в том, что он отдаляется от Турции, попытки которой присоединиться к блоку остановились.
Певица Лайма Вайкуле открыто рассказала, что думает о российском президенте Владимире Путине, сообщает украинское издание УНИАН.
На 62-м году жизни скончался российский актер Вячеслав Гришечкин, известный по роли полковника Староконя в сериале "Солдаты", пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение московского Театр на Юго-Западе, где работал артист.
Интересное чтиво:
"Я чувствую себя здесь в гостях", - признается Алиса Пухальская из Мариуполя, которую в Даугавпилс привела война. Портал "Чайка" рассказывает историю Алисы в рамках проекта "Мы здесь".
21 февраля 2018 года Лига Скромане с сестрой Илзе отправилась в штат Керала в Индии, чтобы посетить занятия в Аюрведическом центре дхармы и исцеления. Поездка оказалась роковой. 14 марта Лига пропала. Ее тело было найдено 20 апреля. Изуродованное, а голова - отделена. В декабре прошлого года суд в Индии решил, что в изнасиловании и убийстве уроженки Латвии виновны двое местных мужчин. Обоих приговорили к пожизненным срокам. Однако парень Лиги Эндрю Джордан уверен, что осужденные невиновны в смерти Лиги.
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