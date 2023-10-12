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МОК отстранил Олимпийский комитет России

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Олимпийский комитет России. Иллюстративное фото.
Олимпийский комитет России. Иллюстративное фото. Фото: EPA/Scanpix

Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

ОКР был отстранен за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в ведомстве Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщил сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

"Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК", - сказал Адамс.

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