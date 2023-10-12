МОК отстранил Олимпийский комитет России

ОКР был отстранен за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в ведомстве Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщил сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

"Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК", - сказал Адамс.