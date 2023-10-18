Премьер: чтобы помочь людям, Израилю важно не терять контакт с администрацией Палестины

Силиня отметила, что во вторник, 17 октября, состоялось внеочередное заседание Евросовета в формате видеоконференции. Главы государств-членов и правительств Европейского союза (ЕС) обсудили единство Европы в это время, так как настроения в странах по поводу конфликта различаются.

На заседании Евросовета достигнута договоренность об оказании помощи региону. Силиня подчеркнула, что ХАМАС - террористическая организация, в чем ни у кого в Европе нет сомнений. Кроме того, Европа намерена участвовать в мирных переговорах - на уровне как отдельных стран ЕС, так и европейских должностных лиц.

Говоря о закрытом пункте пограничного контроля в Виентули, Силиня сказала, что это был стратегически верный шаг. По мнению премьер-министра, очевидно, что российские власти не хотели пропускать через границу жителей Украины, заставляя их мерзнуть и ждать в очередях, чтобы вызвать гуманитарный кризис и перегрузить ответственные службы.

Силиня также упомянула процесс формирования государственного бюджета и текущие переговоры, отметив, что предстоящие недели будут напряженными. Она планирует информировать о процессе принятия бюджета президента.