Какое наказание может грозить за грубое превышение скорости?

Часть 23 статьи 55 закона о дорожном движении предусматривает, что за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч применяется штраф от 360 до 480 евро и запрет на пользование водительских прав на полгода. С другой стороны, часть 24 указанной статьи предусматривает, что за такое нарушение скорости в населенном месте или жилой зоне применяется штраф от 540 до 680 евро и запрет на пользование водительских прав на один год.

По данным Министерства внутренних дел о количестве административных процессов, возбужденных в связи с нарушениями, указанными в частях 23 и 24 статьи 55 закона о дорожном движении, в 2021 году было начато соответственно 344 и 215 административных процессов, а в 2022 году - 301 и 233.

Это свидетельствует о том, что в течение года в целом фиксируется более 500 грубых нарушений скоростного режима.

Новые поправки предусматривают, что за превышение скорости от 61 до 70 км/ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях и автомобилях с полной массой до 7,5 тонн денежный штраф может составить от 720 до 960 евро. Кроме того, предлагается лишать водителя прав на 12 месяцев.

За такое же превышение скорости в жилой зоне планируется приговаривать к штрафу от 1040 до 1400 евро, а также лишать прав на два года.

В свою очередь, если скорость превышена более чем на 70 км/ч, то грозит штраф в размере 2000 евро, а также аннулирование водительских прав на три года. Более подробную информацию (на латышском языке) можно найти здесь.