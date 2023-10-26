Валерий из Украины: "В Даугавпилсе я готов прожить всю жизнь"

До начала войны он изучал английский и испанский в Запорожском национальном университете и работал переводчиком по удаленке. Сейчас Валерий учится в докторантуре в Даугавпилсском университете на кафедре русистики и славистики, а также преподает испанский язык. Возможность работать и учиться в ДУ и то, что в Даугавпилсе много русскоязычных, повлияло на выбор места для жизни, когда Валерию пришлось бежать от войны.

По дороге из Украины в Латвию ему пришлось провести в Москве около полутора суток. Он заметил, что там люди живут обычной жизнью - как ни в чем не бывало - ходят в магазины, покупают продукты, лекарства: "Как будто ничего не происходит".

Валерий Кременчуцкий Фото: Ирина Москаленко

В Латвии Валерию нравится: "Я отмечаю здесь положительные моменты в культуре. Например, латыши проявляют очень много уважения к личному пространству". Также он считает, что знание языков помогает человеку не только знакомиться с культурой других народов, но и раскрыть самого себя с другой стороны. Латышский язык Валерий тоже планирует выучить.