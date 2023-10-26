"Где-то происходят боевые действия, а где-то люди живут как ни в чем не бывало", - говорит 25-летний Валерий Кременчуцкий, вынужденный бежать от войны в Украине в Латвию. Портал "Чайка" рассказывает историю Валерия в рамках проекта "Мы здесь".
Валерий из Украины: "В Даугавпилсе я готов прожить всю жизнь"
До начала войны он изучал английский и испанский в Запорожском национальном университете и работал переводчиком по удаленке. Сейчас Валерий учится в докторантуре в Даугавпилсском университете на кафедре русистики и славистики, а также преподает испанский язык. Возможность работать и учиться в ДУ и то, что в Даугавпилсе много русскоязычных, повлияло на выбор места для жизни, когда Валерию пришлось бежать от войны.
По дороге из Украины в Латвию ему пришлось провести в Москве около полутора суток. Он заметил, что там люди живут обычной жизнью - как ни в чем не бывало - ходят в магазины, покупают продукты, лекарства: "Как будто ничего не происходит".
В Латвии Валерию нравится: "Я отмечаю здесь положительные моменты в культуре. Например, латыши проявляют очень много уважения к личному пространству". Также он считает, что знание языков помогает человеку не только знакомиться с культурой других народов, но и раскрыть самого себя с другой стороны. Латышский язык Валерий тоже планирует выучить.
Он рассказывает, что в его родном регионе Запорожье люди чаще всего говорили на русском языке или на суржике (смеси русского и украинского языков). В госучреждениях основным языком общения был украинский. Но каких-то ущемлений из-за языка он не помнит.
Война разрушила планы Валерия, теперь его дом - это Даугавпилс. Он не скрывает, что готов здесь прожить всю жизнь.
"Нужно ценить жизнь. Сегодня - мир, а завтра может случиться война. Она уже случилась. Нужно понимать, что жизнь может оборваться. Нужно использовать этот день, это мгновение, чтобы если не все воплотить, то хотя бы часть из того, что ты задумал. Мы здесь будем жить мирно", - подытоживает Валерий Кременчуцкий.
Валерий Кременчуцкий - очередной герой проекта "Мы здесь". "Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Первыми героинями проекта стали уроженки Мариуполя - RUS TVNET рассказал историю Анастасии Василенко, а "Чайка" - Вероники Козловской. Вторая героиня RUS TVNET в проекте "Мы здесь" - художница Люся из Киева, а "Чайки" - Алексей Сорокин, Алиса Пухальская из Мариуполя и беженка из Беларуси, которая боится раскрывать свою личность. Следующими героями RUS TVNET стали популярный актер Артур Смольянинов, а также актеры Иван Стрельцов и Константин Никулин из Рижского русского театра им. М. Чехова, журналистка Наста Захаревич и исследователь Марина из Беларуси.
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