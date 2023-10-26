Подсчитано, во сколько обошлась России первая атака ракет ATACMS

GeoConfirmed, совместный проект Bellingcat и британского Центра информационной устойчивости, провел анализ спутниковых снимков и выяснил, что после атаки ракетами ATACMS были повреждены 21 вертолет, одна радиолокационная система, а также комплекс ПВО Pancir-S1.

Позже аналитики Oryx уточнили эти наблюдения, используя более поздние спутниковые снимки, не только более точно идентифицировав атакованные или уничтоженные единицы техники, но и определив их точный серийный номер.

Утверждается, что на аэродромах в окрестностях Бердянска и Луганска были повреждены или уничтожены 15 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и девять вертолетов Ми-8.

Семь вертолетов Ка-52 и два Ми-8 признаны полностью уничтоженными. Остальные восемь вертолетов Ка-52 и семь Ми-8 получили заметные повреждения.

На фотографиях с аэродромов видно, что эти повреждения настолько серьезны, что восстановление данной техники весьма затруднено. Сообщается, что боеголовка патрона ATACMS M-39 распадается на 950 снарядов, каждый из которых детонирует индивидуально, нанося большой ущерб противнику.

Авиационное оборудование получило значительный ущерб, поэтому в ближайшем будущем невозможно будет восстановить и использовать поврежденные вертолеты.