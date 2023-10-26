Подсчитано, во сколько обошлась России первая атака ракет ATACMS

В ночь на 17 октября подразделения специальных операций ВСУ впервые применили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS M39, нанеся удары в районе оккупированных Бердянска и Луганска. Согласно анализу спутниковых снимков, в ходе операции Dragonfly было повреждено или уничтожено 26 единиц российской техники.
GeoConfirmed, совместный проект Bellingcat и британского Центра информационной устойчивости, провел анализ спутниковых снимков и выяснил, что после атаки ракетами ATACMS были повреждены 21 вертолет, одна радиолокационная система, а также комплекс ПВО Pancir-S1.
Позже аналитики Oryx уточнили эти наблюдения, используя более поздние спутниковые снимки, не только более точно идентифицировав атакованные или уничтоженные единицы техники, но и определив их точный серийный номер.
Утверждается, что на аэродромах в окрестностях Бердянска и Луганска были повреждены или уничтожены 15 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и девять вертолетов Ми-8.
Семь вертолетов Ка-52 и два Ми-8 признаны полностью уничтоженными. Остальные восемь вертолетов Ка-52 и семь Ми-8 получили заметные повреждения.
На фотографиях с аэродромов видно, что эти повреждения настолько серьезны, что восстановление данной техники весьма затруднено. Сообщается, что боеголовка патрона ATACMS M-39 распадается на 950 снарядов, каждый из которых детонирует индивидуально, нанося большой ущерб противнику.
Авиационное оборудование получило значительный ущерб, поэтому в ближайшем будущем невозможно будет восстановить и использовать поврежденные вертолеты.
По подсчетам Forbes, стоимость одного Ка-52 составляет 16 миллионов долларов, а Ми-8 - около 8,5 миллиона.
Современный российский комплекс ПВО "Панцирь-С1" стоит 14 миллионов долларов. Ценность уничтоженного радара определить сложно, поскольку аналитики не смогли установить ни ее предназначение, ни серийный номер.
Однако известно, что стоимость одной радиолокационной системы может достигать 200 миллионов долларов. Учитывая, что радар использовался на аэродроме, он мог входить в состав комплекса ПВО средней и большой дальности. Средняя стоимость такого радара составляет около 10 миллионов долларов.
Таким образом, общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники в ходе первой атаки ATACMS оценивается в 341 миллион долларов.
Аналогичные потери российская авиация понесла более года назад - 9 августа 2022 года, когда на авиабазе в оккупированном Крыму было уничтожено до 24 единиц техники. В том числе сверхзвуковой бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, вертолет Ми-8 и другая техника.
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