Умер легендарный латвийский баскетболист Цезарс Озерс

С 1958 по 1968 год Озерс представлял рижскую команду ВЭФ, в составе которой в 1958 году завоевал титул чемпиона Латвии, а также четырежды бронзовую медаль чемпионата СССР.

C 1957 по 1967 год он выступал за сборную Латвийской ССР, сыграв в 66 матчах, и дважды завоевал бронзу Спартакиады народов СССР. В 1960 году Озерс выступал на Олимпийских играх в Риме в составе сборной СССР, где завоевал серебро.

Озерс родился 11 февраля 1937 года и умер в воскресенье, 5 ноября, в возрасте 86 лет.

Озерс также был почетным членом LBS.