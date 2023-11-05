Вс, 5.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Умер легендарный латвийский баскетболист Цезарс Озерс

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Легендарный латвийский баскетболист Цезарс Озерс
Легендарный латвийский баскетболист Цезарс Озерс Фото: LETA

Скончался легендарный латвийский баскетболист Цезарс Озерс, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх 1960 года в Риме в составе сборной СССР, сообщает Латвийская баскетбольная ассоциация (LBS).

С 1958 по 1968 год Озерс представлял рижскую команду ВЭФ, в составе которой в 1958 году завоевал титул чемпиона Латвии, а также четырежды бронзовую медаль чемпионата СССР.

C 1957 по 1967 год он выступал за сборную Латвийской ССР, сыграв в 66 матчах, и дважды завоевал бронзу Спартакиады народов СССР. В 1960 году Озерс выступал на Олимпийских играх в Риме в составе сборной СССР, где завоевал серебро.

Озерс родился 11 февраля 1937 года и умер в воскресенье, 5 ноября, в возрасте 86 лет.

Озерс также был почетным членом LBS.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх