Мощный и смертоносный шторм Kieran - дойдет ли он до Латвии?

Трагедия в районе Тосканы

По меньшей мере шесть человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести в результате масштабного наводнения, затопившего большую часть Тосканы в Италии.

В Тоскане неоднократно приходилось спасать водителей, автомобили которых застревали в затопленных тоннелях или между поваленными ветром деревьями.

Ливорно и Марина-ди-Пиза, а также города вокруг Флоренции оказались в числе наиболее пострадавших от наводнений.

Еще три человека погибли на побережье Португалии в пятницу, когда яхта села на мель к северу от Лиссабона.

Галерея: Шторм Kieran в Европе

По меньшей мере еще семь человек погибли в результате урагана в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии.

Буря парализовала судоходство и авиасообщение

В начале ноября в Нидерландах были отменены сотни рейсов из-за сильного шторма. Также не было поездов в Париж и обратно. Судоходство тоже было нарушено.

Сильный ветер и дождь также обрушились на юг Англии и Нормандские острова, где сообщалось о порывах ветра до 160 километров в час (44 метра в секунду).

Галерея: Шторм Kieran в Европе

Сотни школ были закрыты в прибрежных городах Корнуолла и Девона из-за поваленных деревьев и затруднения движения транспорта в связи с наводнением. Отменены были рейсы из аэропортов Джерси, Гернси и Олдерни.