Мощный и смертоносный шторм Kieran - дойдет ли он до Латвии?

В начале ноября шторм Kieran унес жизни 16 человек в Западной Европе. Проливные дожди и беспрецедентно сильный ветер вызвали хаос в транспортной системе ряда европейских стран. 5 ноября Латвийский центр геологии окружающей среды и метеорологии (LVĢMC) сообщил, что этот циклон приблизился к территории Латвии с запада. Об этом шторме и его последствиях для Латвии рассказывает Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов.
Сильнейшие порывы ветра в Лиепае
Лаура Круминя говорит, что проявления Kieran в Латвии до сих пор существенно не ощущались. "По мере приближения к нашему региону этот шторм уже потерял свою значимость. С ним связан еще один циклон, который в минувшие выходные принес в Латвию более сильные порывы ветра, достигавшие 20-23 метров в секунду.
В Лиепайском порту были более сильные порывы ветра - до 27 метров в секунду. Это было только в одном месте в Латвии".
Она подчеркивает - нельзя сказать, что мы ощутили на себе влияние этой бури в Латвии. "Единственное - были более дождливые и пасмурные дни, что тоже было связано с этой бурей. Никакого ущерба в Латвии по сравнению с тем, что происходило в Западной Европе, не было", - добавляет эксперт.
Объясняя жизненный цикл штормов, Круминя говорит, что они обычно длятся два или три дня и пересекают определенный регион, а не бушуют в одном конкретном месте.
"Можно сказать, что на данный момент от Kieran ничего не осталось. В Латвии не стоит ожидать никаких последствий и ущерба от этого шторма", - говорит эксперт.
Трагедия в районе Тосканы
По меньшей мере шесть человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести в результате масштабного наводнения, затопившего большую часть Тосканы в Италии.
В Тоскане неоднократно приходилось спасать водителей, автомобили которых застревали в затопленных тоннелях или между поваленными ветром деревьями.
Ливорно и Марина-ди-Пиза, а также города вокруг Флоренции оказались в числе наиболее пострадавших от наводнений.
Еще три человека погибли на побережье Португалии в пятницу, когда яхта села на мель к северу от Лиссабона.
Галерея: Шторм Kieran в Европе
По меньшей мере еще семь человек погибли в результате урагана в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии.
Буря парализовала судоходство и авиасообщение
В начале ноября в Нидерландах были отменены сотни рейсов из-за сильного шторма. Также не было поездов в Париж и обратно. Судоходство тоже было нарушено.
Сильный ветер и дождь также обрушились на юг Англии и Нормандские острова, где сообщалось о порывах ветра до 160 километров в час (44 метра в секунду).
Галерея: Шторм Kieran в Европе
Сотни школ были закрыты в прибрежных городах Корнуолла и Девона из-за поваленных деревьев и затруднения движения транспорта в связи с наводнением. Отменены были рейсы из аэропортов Джерси, Гернси и Олдерни.
На западе Франции, в департаменте Финистер в регионе Бретань, временно были отменены пригородные поезда, на несколько часов закрыты все дороги. Утром 2 ноября во Франции около 1,2 миллиона домохозяйств остались без электричества.
Ураган 18 октября 1967 года в Латвии и три сильнейших шторма
В осенний и зимний сезоны Европа может переживать и переживает штормы, связанные с циклонами, которые формируются над Атлантическим океаном и с запада на восток. "Сила этого шторма ощущалась в нескольких странах. Штормы случаются сезонно. Но это был очень сильный шторм, побивший рекорды порывов ветра. Для формирования такого шторма были благоприятные условия", - говорит Круминя.
Исторически самый сильный шторм в Латвии был зафиксирован в 1967 году 17 и 18 октября. Тогда порывы ветра достигали 48 метров в секунду. Это наблюдалось в Лиепае.
Наибольший ущерб ураган нанес лесному хозяйству южных регионов Латвии от Лиепаи до Екабпилса, а также инфраструктуре и другим отраслям экономики на самом юге Курземе, изменив будущее развитие и даже хозяйственную активность этого региона.
Под влиянием этого шторма и бури 1969 года была усилена охрана прибрежных лесов, а также укрепление побережья от ущерба будущих штормов.
Второй по силе шторм наблюдался в начале ноября 1969 года - порывы ветра скоростью 44 метра в секунду достигли Даугавпилса.
Круминя рассказывает о третьем по силе шторме: "Последний сильнейший шторм был 8 и 9 января 2005 года, и он нанес большой ущерб Латвии. В то время порывы ветра в Вентспилсе достигали 40 метров в секунду".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!