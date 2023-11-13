Пожарные и в будущем году не дождутся значительного повышения зарплат

В VUGD уже давно не хватает сотрудников - если пять лет назад нехватка составляла 3%, то сегодня количество вакансий выросло почти в четыре раза до 11,1%.

Нехватка кадров настолько велика, что временно приходится закрывать некоторые пожарные депо.

Перераспределение сотрудников означает, что одно пожарное депо работает несколько дней в неделю, в то время как другое закрыто.

В этом году ситуация немного улучшилась благодаря дополнительному финансированию на оплату сверхурочных. В ноябре и декабре временно закрывать депо не придется.

"Да, в этом году нам приходилось это делать. В этом году мы 1065 раз временно закрывали депо", - говорит начальник VUGD Мартиньш Балтманис.

На вопрос о том, возможно ли закрытие депо и в следующем году, он ответил утвердительно, так как запросы VUGD на финансирование были удовлетворены лишь частично - на зарплаты было запрошено 19,1 млн евро, а выделили 5,5 млн.

Это означает, что сотрудники могут рассчитывать только на очень небольшое повышение - до 10%.

Например, помощник спасателя, только что поступивший на работу в VUGD, получает около 670 евро на руки с учетом доплат за работу ночью и других надбавок. В этой категории повышение зарплат составит в лучшем случае 67 евро.