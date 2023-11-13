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Пожарные и в будущем году не дождутся значительного повышения зарплат

rus.tvnet.lv/LETA
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Сравнение зарплат пожарных в странах Балтии
Сравнение зарплат пожарных в странах Балтии Фото: Ekrānuzņēmums no video

Бюджет следующего года назван бюджетом безопасности и устойчивости, но из всех приоритетов на укрепление безопасности в нем выделено меньше всего средств. Пожарные уже несколько лет бьют тревогу по поводу того, что нехватка кадров в службе достигла критического уровня. Не менее плачевными являются и условия, в которых вынуждены работать спасатели. При этом политики, проводящие свои дни в теплых и отремонтированных кабинетах, не очень интересуются аварийным состоянием помещений Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и низкими зарплатами ее сотрудников, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

В VUGD уже давно не хватает сотрудников - если пять лет назад нехватка составляла 3%, то сегодня количество вакансий выросло почти в четыре раза до 11,1%.

Нехватка кадров настолько велика, что временно приходится закрывать некоторые пожарные депо.

Перераспределение сотрудников означает, что одно пожарное депо работает несколько дней в неделю, в то время как другое закрыто.

В этом году ситуация немного улучшилась благодаря дополнительному финансированию на оплату сверхурочных. В ноябре и декабре временно закрывать депо не придется.

"Да, в этом году нам приходилось это делать. В этом году мы 1065 раз временно закрывали депо", - говорит начальник VUGD Мартиньш Балтманис.

На вопрос о том, возможно ли закрытие депо и в следующем году, он ответил утвердительно, так как запросы VUGD на финансирование были удовлетворены лишь частично - на зарплаты было запрошено 19,1 млн евро, а выделили 5,5 млн.

Это означает, что сотрудники могут рассчитывать только на очень небольшое повышение - до 10%.

Например, помощник спасателя, только что поступивший на работу в VUGD, получает около 670 евро на руки с учетом доплат за работу ночью и других надбавок. В этой категории повышение зарплат составит в лучшем случае 67 евро.

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